Ростовчане смогут сделать прививку от гриппа в парке Горького

После осмотра врача, при наличии паспорта и полиса ОМС взрослым пациентам сделают вакцинацию против гриппа.
По социальной значимости грипп находится на первом месте среди болезней человека. В этом году планируется привить около 40% населения.
«Грипп может вызывать осложнения, а также приводить к летальному исходу. Поэтому приглашаем всех сделать прививку в мобильном пункте! Так как необходимо обезопасить себя», — отметила начальник управления Надежда Левицкая.
Также в рамках акции ростовчане смогут получить бесплатные консультации врачей городских специализированных центров.