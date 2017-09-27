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17:29 (мск), источник: Деловое сообщество

Ростовчане смогут сделать прививку от гриппа в парке Горького

28 сентября с 12 до 16 часов в рамках акции «Новый Ростов — здоровый Ростов», которую проводит Управление здравоохранения городской администрации, будет работать мобильный прививочный пункт.

После осмотра врача, при наличии паспорта и полиса ОМС взрослым пациентам сделают вакцинацию против гриппа.

По социальной значимости грипп находится на первом месте среди болезней человека. В этом году планируется привить около 40% населения.

«Грипп может вызывать осложнения, а также приводить к летальному исходу. Поэтому приглашаем всех сделать прививку в мобильном пункте! Так как необходимо обезопасить себя», — отметила начальник управления Надежда Левицкая.

Также в рамках акции ростовчане смогут получить бесплатные консультации врачей городских специализированных центров.

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