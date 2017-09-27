Знакомые улицы. 12 фильмов, которые снимали в Волгоградской области

Сентябрь в Волгоградской области — месяц, богатый на съёмки фильмов. Так, год назад в местных степях резвернулись работы над фильмом «321-я Сибирская дивизия». Жарким сентябрем в регионе снимали сериал «Шахта», фильм «Эйфория». «АиФ-Волгоград» вспомнил 12 кинокартин, в ктороых попала в кадр Волгоградская область.

«Волга, Волга», 1938

Это и последующие видео представляют собой произвольные фрагменты из фильмов, узнаваемые виды Волгограда можно найти в полной версии кинокартины — прим. ред.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/oh3gZnEkAs0?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Григорий Александров.

В ролях: Игорь Ильинский, Любовь Орлова, Владимир Володин.

О чём фильм. Любимый фильм Сталина. Рассказывает о путешествии провинциальной труппы артистов из города Мелководска, которые направляются в Москву на конкурс художественной самодеятельности под названием «Московская Музыкальная Олимпиада». Большинство сцен фильма происходит на колёсном пароходе, плывущем по Волге.

Что можно узнать в кадре: Камышин (именно он выступал в роли Мелководска).

«Надежда», 1954

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/eA3HMs65DA8?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Сергей Герасимов.

В ролях: Зинаида Кириенко, Николай Довженко, Римма Шорохова, Константин Барташевич.

О чём фильм. Надя Вахмистрова, дочь колхозника сельхозартели «Волго-Дон», честно трудится в колхозе, любит и любима бригадиром колхоза Григорием. Однако вдруг Надежда уезжает осваивать целину, бросив любимого человека…

Что можно узнать в кадре: Центральная набережная, здания музыкального театра, вокзала Волгоград-1, планетария.

«Леон Гаррос ищет друга», 1960

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/tJDUXSAHN7s?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Марсель Палиеро.

В ролях: Леон Зитрон, Юрий Белов, Татьяна Самойлова, Жан Рошфор, Валентин Зубков.

О чём фильм. Весёлая история о том, как французский журналист Леон Гаррос ищет в СССР своего друга Бориса Ваганова, с которым они во время войны бежали из концлагеря.

Что можно узнать в кадре: Центральная набережная, где вместо здания речпорта дебаркадер, ГЭС.

«Я купил папу», 1963

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iJc7_chM0NY?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Илья Фрэз.

В ролях: Алёша Загорский, Ольга Лысенко, Светлана Агеева.

О чём фильм. Димке пять лет, и у него нет отца. Однажды мальчик решил, что деньги, отложенные на покупку папы, мама просто потратила на мороженое. Он решил сам исправить положение и отправился в универмаг, в витрине которого однажды видел очень красивого «дядю»…

Что можно узнать в кадре: Аллея Героев, мельница Гергардта, центр Волгограда.

«Переходный возраст», 1968

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/EFsz4aXRqUM?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Ричард Викторов.

В ролях: Елена Проклова, Игорь Ледогоров, Надежда Семенцова, Валентина Ананьина.

О чём фильм. Действие происходит в Волгограде. Четырнадцатилетняя Оля увлекается химией, пишет стихи и мастерит летательный аппарат. Подружившись со второгодником Колей, она помогает ему преодолеть страх, который тот испытывает всякий раз у доски. Они много времени проводят вместе и знают, что нужны друг другу. Важное место в фильме занимает также тема памяти о войне, связи поколений.

Что можно узнать в кадре: площадь Ленина, пойма реки Царицы, Центральная набережная, фонтан «Искусство», ул. Чуйкова, здание НЭТа, Вечный огонь на Аллее Героев, площадь Павших борцов.

«Город первой любви», 1970

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/iPz6YhAH0II?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёры: Манос Захариас, Борис Яшин.

В ролях: Станислав Садальский, Леонид Филатов, Борис Галкин, Наталья Гвоздикова, Лев Дуров.

О чём фильм. В фильме представлен ряд новелл о любви в Царицыне в 1919 году, Сталинграде 1929-го и Сталинграде 1942 годов.

Что можно узнать в кадре: площадь перед ВГТЗ, остановка трамвая, Мамаев курган.

«Они сражались за родину», 1976

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lT_x55gFv7A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Сергей Бондарчук.

В ролях: Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Сергей Бондарчук, Георгий Бурков, Юрий Никулин.

О чём фильм. О Сталинградской битве. Фильм снимался по произведению Михаила Шолохова, съёмки проходили на месте реальных боев 1942 года.

Что можно узнать в кадре: места недалеко от станицы Клетской, хутор Мелологовский, Дон.

«Скорость», 1983

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/h0IqX_k6fBU?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Дмитрий Светозаров.

В ролях: Алексей Баталов, Дмитрий Харатьян.

О чём фильм. Об автогонках и гонщиках.

Что можно узнать в кадре: здание и помещения педагогического университета.

«Железное поле», 1986

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/bS7UfON6Q1A?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Ярополк Лапшин.

В ролях: Пётр Вельяминов, Евгений Шутов, Валентина Титова, Олег Леушин, Витаутас Канцлерис.

О чём фильм. Участник Второй мировой войны Бобылев вместе с другом-однополчанином приезжает в Волгоград, в места былых сражений, и знакомится с туристом из Западной Германии Кнаппом, бывшим унтер-офицером, воевавшим в армии Паулюса…

Что можно узнать в кадре: площадь Павших Борцов, Центральная набережная, здание речпорта, пляжи Крита, Мамаев курган, здание музея-панорамы «Сталинградская битва», пейзажи центра города, Солдатское поле.

«Эйфория», 2006

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w_zVKSGNmzE?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Иван Вырыпаев.

В ролях: Полина Агуреева, Максим Ушаков, Михаил Окунев.

О чём фильм. Драма о любви и безысходности в российской глубинке. За операторскую работу Анадрея Найденова, который сумел показать контраст голубого неба, желтой пшеницы и белой пыли, потрясающих донских пейзажей, на фоне которых действуют персонажи, фильм получил высокую оценку критиков. Кинокартина — призёр 63-го Венецианского кинофестиваля.

Что можно узнать в кадре: хутор Вертячий, станица Клетская, берега Дона.

Сериал «Шахта», 2010

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s6kqEFy2Iow?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Владимир Виноградов.

В ролях: Илья Носков, Елена Антипова, Александр Баринов, Александр Доронин.

О чём сериал. Главный герой возвращается из армии в родной городок, где находится секретный подземный завод. Там происходит ЧП, и город окутывает туман. Когда тот спадает, город оказывается взятым в кольцо военных, во внешнем мире за это время прошло несколько лет…

Что можно узнать в кадре: Ворошиловский и Красноармейский районы, Ерзовка.

«321-я сибирская дивизия», 2017

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FgTZGkjqliI?wmode=opaque" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Режиссёр: Солбон Лыгденов.

В ролях: Игорь Петренко, Юрий Назаров, Александр Голубев, Георгий Дронов.

О чём фильм. О 321-й стрелковой дивизии, сформированной весной 1942 года из жителей Читинской области, Якутской и Бурятской АССР. Летом 42-го дивизия в составе 21-й армии Сталинградского фронта и участвовала в Сталинградской битве.