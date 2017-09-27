Минздрав зовет калининградцев сделать бесплатные прививки против гриппа
Жителей Калининграда зовут сделать прививки от гриппа.
Жителей Калининграда зовут сделать прививки от гриппа.
Очередные выездные акции пройдут в областном центре 29, 30 сентября и 1 октября. Вакцинация — абсолютно бесплатна, надо лишь не забыть взять с собой паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, сообщает минздрав.
До конца сентября планируется завершить вакцинацию взрослого населения, прививки от гриппа детям будут делать до 15 октября. По данным на 21 сентября их сделали уже более 289 тысяч жителей региона.
В пятницу, 29 сентября, мобильный центр здоровья будет работать у
30 сентября и 1 октября он переместится на парковку перед супермаркетом «Виктория» (ул. 9 Апреля, 9). В субботу врачи будут принимать с 9.00, в воскресенье — с 10.00.
Как сообщал Роспотребнадзор, в Калининградской области уже превышен эпидпорог по ОРВИ среди взрослого населения.