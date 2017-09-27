Минздрав зовет калининградцев сделать бесплатные прививки против гриппа

Источник: Аргументы и факты

Очередные выездные акции пройдут в областном центре 29, 30 сентября и 1 октября. Вакцинация — абсолютно бесплатна, надо лишь не забыть взять с собой паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС, сообщает минздрав.

До конца сентября планируется завершить вакцинацию взрослого населения, прививки от гриппа детям будут делать до 15 октября. По данным на 21 сентября их сделали уже более 289 тысяч жителей региона.

В пятницу, 29 сентября, мобильный центр здоровья будет работать у торгово-развлекательного комплекса «Эпицентр» (ул. Проф. Баранова, 30) с 9.00 до 17.00.

30 сентября и 1 октября он переместится на парковку перед супермаркетом «Виктория» (ул. 9 Апреля, 9). В субботу врачи будут принимать с 9.00, в воскресенье — с 10.00.