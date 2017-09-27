В Магадане строят экологичные дома по новой технологии

Постройку собирают быстро, как конструктор, — все брусья пронумерованы. Строительную площадку в Магадане посетил глава города Юрий Гришан и ознакомился с созданием жилья из экологически чистого материала, обладающего высокими показателями энергоэффективности при незначительной толщине.

Новые дома могут выдержать суровые холода, легко монтируются и имеют эстетичный вид. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Сырье доставляют в Магаданскую область из Кирова.