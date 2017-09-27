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17:01 (мск), источник: Известия

В Магадане строят экологичные дома по новой технологии

На Колыме начали возводить дома по уникальной технологии — с использованием пассивного клееного бруса с утеплителем.

Постройку собирают быстро, как конструктор, — все брусья пронумерованы. Строительную площадку в Магадане посетил глава города Юрий Гришан и ознакомился с созданием жилья из экологически чистого материала, обладающего высокими показателями энергоэффективности при незначительной толщине.

Новые дома могут выдержать суровые холода, легко монтируются и имеют эстетичный вид. Об этом сообщает ИА MagadanMedia. Сырье доставляют в Магаданскую область из Кирова.

У компании-застройщика появились первые клиенты. Так, для одного из заказчиков дом из пассивного клееного бруса с утеплителем возводят в зоне отдыха «Горняк», он будет готов уже через 10−15 дней. С помощью этой технологии планируется строить также бани и вахтовые домики.

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