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16:29 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

Орнитолог объяснила атаку ворон на Ельцин Центр

Специалист выдвинула три версии — зачем пернатые бросали «бомбы» на культурное учреждение.

Очередная атака ворон на здание Ельцин Центра была отмечена в минувшие выходные, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Целая стая пернатых забросала стеклянную крышу здания камнями, повредив её в нескольких местах. Никто из людей не пострадал и на работе музея данный инцидент не сказался, однако крыша на данный момент требует ремонта. Кроме того, руководство Ельцин Центра после ЧП собирается приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц.

Между тем, это уже не первый и, вероятно, не последний случай, когда вороны нападают на разного рода объекты. На проделки пернатых жаловались жильцы элитного дома «Тихвин», которым птицы, бросая камни, повредили несколько дорогих машин. В 2012 году (и тоже осенью!) на ворон жаловался тогдашний депутат Свердловского Заксобрания Максим Ряпасов.

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Уходя с работы, парламентарий увидел как вокруг депутатских и министерских авто бегают водители и отчаянно машут руками. Оказалось, что вороны несколько часов бросали камни, стараясь попасть именно в VIP-автомобили. «Бомбы» они собирали на крыше Заксобрания, где располагался сад камней. В результате пострадали две Toyota Camry и Mercedes.

Зачем они это делают? «То, что вороны умеют брать камни в клюв, поднимать их в воздух и бросать с большой высоты — неудивительно, на самом деле они часто это делают, пояснила “АиФ-Урал” руководитель центра “Зооспец”, орнитолог Татьяна Суркова. — А вот зачем они это делают — понять сложней, здесь возможны варианты. Возможно, их подталкивает к такому поведению элементарное любопытство (вороны — очень любопытны). Крыша Ельцин Центра сделана из прозрачного стекла, вероятно, что-то внутри здания заинтересовало птиц, и они решил таким образом проникнуть внутрь. Второй вариант — их кто-то обидел, и они решили отомстить обидчику (вороны — очень злопамятны). Есть также вариант, что таким образом они защищали свою территорию. Например, увидели на крыше здания сову или какую-то другую птицу и бросились в атаку».

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