Орнитолог объяснила атаку ворон на Ельцин Центр

Очередная атака ворон на здание Ельцин Центра была отмечена в минувшие выходные, сообщает корреспондент «АиФ-Урал».

Целая стая пернатых забросала стеклянную крышу здания камнями, повредив её в нескольких местах. Никто из людей не пострадал и на работе музея данный инцидент не сказался, однако крыша на данный момент требует ремонта. Кроме того, руководство Ельцин Центра после ЧП собирается приобрести ультразвуковое оборудование для отпугивания птиц.

Между тем, это уже не первый и, вероятно, не последний случай, когда вороны нападают на разного рода объекты. На проделки пернатых жаловались жильцы элитного дома «Тихвин», которым птицы, бросая камни, повредили несколько дорогих машин. В 2012 году (и тоже осенью!) на ворон жаловался тогдашний депутат Свердловского Заксобрания Максим Ряпасов.

Читайте также В Екатеринбурге вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»

Уходя с работы, парламентарий увидел как вокруг депутатских и министерских авто бегают водители и отчаянно машут руками. Оказалось, что вороны несколько часов бросали камни, стараясь попасть именно в VIP-автомобили. «Бомбы» они собирали на крыше Заксобрания, где располагался сад камней. В результате пострадали две Toyota Camry и Mercedes.