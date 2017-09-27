Казанские депутаты предложили увеличить в школах обеденные перемены и расширить столовые

Источник: Город Казань.KZN.RU

Заседание прошло в Исполкоме Казани под председательством главы столицы РТ Ильсура Метшина. Среди мероприятий, которые могут войти в новую программу, обозначены такие меры, как увеличение времени перемен для принятия пищи, расширение обеденных залов и оснащение школьных пищеблоков необходимым технологическим оборудованием еще на этапе проектирования школ и детских садов.

Основным докладчиком по теме выступила директор МУП «Департамент продовольствия и социального питания» Гузель Ананьева, которая представила депутатам результаты работы, которых подведомственное ей предприятие добилось на сегодняшний день.

«Сейчас мы поставляем питание в 650 дошкольных, 218 общеобразовательных, 8 средне-специальных учреждений, в том числе 170 школ и 324 детских сада Казани. При разработке меню детских садов и школ учитываются потребности растущего организма в витаминах и микроэлементах, в блюдах детей используются только натуральные продукты, с одинаковой стоимостью для всех категорий детей», — сообщила она.

Г. Ананьева также обратила внимание присутствующих на процент охвата горячим питанием казанских школьников, который за последние годы существенно вырос — с 61% в 2015—2016 годах до 71,4% в 2016—2017 годах. «В дальнейшем наша задача довести горячее питание до максимального значения. Общий охват питанием казанских школьников в прошлом учебном году составил 92,4%», — рассказала она.

В своем выступлении Гузель Ананьева обозначила необходимость увеличения школьных перемен для принятия пищи.

Кроме того, директор департамента отметила, что в этом учебном году значительно расширился ассортимент меню. По ее словам, теперь в школах подают лазанью, гратен, блюда, запеченные в фольге и касалетках, прививая школьникам современную эстетику питания. В меню также включены национальные блюда и халяль-питание, появились сезонные фрукты и овощи такие, как тыква, кабачки, болгарский перец, бананы, апельсины и груши. Г. Ананьева подчеркнула, что благодаря внутренним резервам департамента, в новый учебный год предприятие вступило без повышения цен на питание, а его стоимость удерживается без изменений с апреля 2016 года. «Одним из таких резервов стало наше взаимодействие с Министерством сельского хозяйства республики: 85% продовольственного сырья, поступающего на склады департамента, местного производства. Поставщики, зная, что их продукция обязательно пройдет серьезные испытания в лаборатории департамента, поставляют продукцию соответствующего качества и стандарта, ориентируются на наши объемы. Отмечу, стоимость питания казанских школьников остается самой низкой среди городов-миллионников», — сказала Гузель Ананьева.

Отдельно докладчик отметила проект «Школьный ресторан», который значительно способствует пропаганде здорового и правильного питания.

«В школьных ресторанах прием пищи учащихся проходит в современных интерьерах, стилизованных под разные страны, здесь более широкий выбор блюд, в меню вводятся популярные блюда мировой кухни. Кроме того, специалисты Департамента используют помещения школьных ресторанов столовых для встреч с родительскими комитетами, проводят дегустации блюд школьного меню и мастер-классы по приготовлению кулинарных новинок», — отметила она. По мнению Г. Ананьевой за 5 лет работы проект «Школьный ресторан» полностью оправдал себя, в то же время он требует усовершенствования. «Предлагаем в дальнейшем при проектировании и строительстве школ закладывать площади под обеденные залы с учетом концепции “Школьный ресторан”, чтобы не пришлось дважды вкладывать деньги в реконструкцию одной и той же столовой», — отметила она.

Гузель Ананьева сказала также о необходимости совершенствования взаимодействия с профильными образовательными учреждениями, с практикой обязательного прохождения студентами производственной практики на предприятиях Департамента продовольствия с последующим трудоустройством.

В свою очередь депутаты Казгордумы задали докладчику несколько насущных вопросов, которые волнуют жителей столицы РТ. Так, Делюс Сиразетдинов поинтересовался у Гузель Ананьевой, есть ли в меню гипоаллергенные блюда. «На сегодняшний день в казанских школах такого меню нет, только в детских садах. Если есть отдельная заявка, то у нас на сайте вывешено меню для детей, страдающих аллергией. Мы по этому меню готовы будем предоставить питание, это касается, в том числе, и питания халяль, но только по отдельной заявке», — ответила директор департамента.

Депутат Казгордумы Сергей Черепанов задал вопросы о возможном снижении платы за питание или разработке промежуточных боксов, а также об установке в поселковых школах банкоматов для пополнения карт, используемых учащимися при оплате еды в столовых.

«К нам в департамент приходит очень много пожеланий по разработке более дешевого меню, но такая мера будет лишь в ущерб его полезности и сбалансированности. На 20 рублей составить меню с учетом белков, жиров, углеводов, к сожалению, мы не можем», — сказала Г. Ананьева. Она также отметила, что на сегодняшний день департамент принимает заявки от школ, в которых есть трудности с банкоматами, и попросила обращаться образовательные учреждения в службу поддержки предприятия. Впоследствии по заявке будет установлен терминал.

Несколько слов об организации питания воспитанников детских садов и школьников Казани сказала также заместитель председателя постоянной комиссии по охране здоровья горожан и окружающей среды Таиса Чернова. Она отметила, что с увеличением охвата школьников Казани горячим питанием, группа заболеваний органов пищеварения, которая ранее занимала лидирующие позиции в структуре школьной заболеваемости, в последние годы отошла на 3−4 места, а процент детей с отклонениями в физическом развитии по весо-ростовым показателям снизился в 1,5 раза.

«В то же время, депутаты не раз отмечали, что внедренное единое меню необходимо расширить с учетом особенностей детей, распределить его по диетическим и спортивным направлениям, по возрастам. Хочу отметить, что нужно особое меню для детей начальной школы, так как дети, пришедшие из домашних условий, из детских садов не сразу могут адаптировать к школьному меню. Необходимо увеличить и время приема пищи, за 10-минутную перемену даже взрослый человек не всегда может правильно произвести прием пищи, а уж дети тем более», — поделилась она мнением.

Общий итог обсуждению подвел Ильсур Метшин. «В результате нашей совместной десятилетней работы была создана единая прогрессивная система питания детей, соответствующая всем современным критериям и требованиям СанПиНа. Аналогов такой системы в России нет. Еще раз хочу подчеркнуть самые важные для нас результаты — снижение заболеваемости детей, доведение охвата питанием школьников до 92%, а начинали мы, когда охват горячим питанием был 37%. Мы ввели бесплатное питание для детей из малообеспеченных детей, тем самым обеспечили горячим питанием все без исключения категории наших детей. На эти цели мы ежегодно закладываем и будем дальше предусматривать средства в городском бюджете», — подчеркнул градоначальник.

В то же время мэр Казани отметил, за годы реализации предыдущей программы не все и не всегда было гладко, были проблемы с поставками продуктов, с кадрами, с организацией работы, нарекания со стороны родителей на качество работы.

«Однако совместными усилиями Исполкома города, Управления образования, Департамента питания мы решали все возникающие вопросы. Сегодня также еще остаются нерешенные задачи и острые моменты. Хочу обратить ваше внимание, что, подводя итоги, мы не прекращаем работу в этой сфере, и прошу Исполком разработать новую муниципальную программу, провести все первоочередные мероприятия по совершенствованию системы питания в школах и детских садах, более широко распространив имеющийся опыт на медицинские учреждения города», — сказал Ильсур Метшин.