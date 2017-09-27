На владельцев сгоревшего в Ялте кемпинга завели уголовное дело

Источник: РИА "Новости"

Как отмечается в сообщении, после инцидента депутат направил в прокуратуру запрос с просьбой провести комплексную проверку собственника сгоревших зданий и обстоятельств случившегося.

«Прокуратурой Ялты проведена проверка, которая показала, что условия проживания не соответствовали требованиям безопасности жизни и здоровья. Нарушен целый ряд законодательных требований о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологическом благополучии и другие», — цитирует Козенко пресс-служба.

В ответе на депутатский запрос прокуратура РК подтвердила возбуждение уголовного дела по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья детей. Кроме того, информация направлена в прокуратуру Москвы для реагирования в отношении должностных лиц образовательных организаций города, которые направляли на отдых в эту базу детей.

В пресс-службе рассказали, что на момент пожара в кемпинге находились 18 школьников и четверо педагогов из Москвы. Услуги по питанию и проживанию оказывала организация, которая не является учреждением отдыха и оздоровления детей.