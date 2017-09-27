Китайская авиакомпания рассматривает возможность организации чартерных рейсов в Нижний Новгород
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«Мы — два
Как заявила директор департамента внешних связей правительства Нижегородской области Ольга Гусева, основными направлениями взаимодействия станут сферы туризма, высокотехнологичной промышленности, сельского хозяйства, в частности, обмен опытом строительства современных тепличных хозяйств, и культуры.
Особое внимание во время переговоров было уделено развитию природоохранных, реабилитационных и экологически чистых производственных технологий, обсуждение было предложено продолжить в формате международного
Ранее сообщалось, что в ходе визита китайской делегации в столицу Приволжья был подписан контракт на 100 млн. рублей на поставку нижегородского мороженого в КНР.
СПРАВКА
По данным Приволжского таможенного управления, по итогам 1 квартала 2017 года товарооборот Нижегородской области с КНР составил $221 млн. (увеличение на 45% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года). Экспорт составил $75 млн. (увеличение в 2 раза), импорт — $146 млн. (увеличение на 31%).
Доля КНР во внешнеторговом обороте Нижегородской области по итогам 1 полугодия 2017 года составила 7%. По итогам указанного периода КНР заняла 5 место среди 128 стран — внешнеторговых партнёров Нижегородской области.