Народная артистка Наталья Гординская «уволила» худрука ростовского театра

В минувшую пятницу худрук театра Александр Пудин, три года занимавший свой пост, написал на своей странице в Facebook: «22 сентября — открытие сезона. И я покидаю Ростовский академический театр драмы. Всё по-честному. Так договорились с руководством области 2 месяца назад. Я возвращаюсь в Москву».

Кто заменит его на этом посту, пока не сообщается. Вероятно, причиной столь спешного ухода стал скандал, который разгорелся за кулисами драмтеатра.

Напомним, что недавно народная артистка России Наталья Гординская направила открытое письмо в Государственную думу РФ, в администрацию президента и общественную палату РФ с претензиями на своё руководство. Его также подписало несколько заслуженных артистов.

«В театре налицо творческий кризис, непрофессиональное административное руководство и нездоровый моральный климат. И ситуация эта развивается по нарастающей», — говорится в обращении актрисы.