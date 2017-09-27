Свыше 500 силовиков съехались в международный аэропорт «Нижний Новгород»
Группу террористов обезвредили сотрудники спецслужб в международном аэропорту «Нижний Новгород». На объектах воздушной гавани прошли
Группу террористов обезвредили сотрудники спецслужб в международном аэропорту «Нижний Новгород». На объектах воздушной гавани прошли
Группу террористов обезвредили сотрудники спецслужб в международном аэропорту «Нижний Новгород». На объектах воздушной гавани прошли
В ответ на это руководителями оперативного штаба в Нижегородской области и регионального управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции. В ней приняли участие порядка 550 сотрудников силовых структур, служб экстренного реагирования и работников аэропорта, а также были задействованы 20 единиц спецтехники.
Помимо запланированных мероприятий, в ходе учений отрабатывались внеплановые вводные. Заложники были освобождены, действия участников операции получили положительную оценку.