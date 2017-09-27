Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Саакашвили: города, которые не торгуют с РФ, в отчаянной ситуации
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Суровая зима отменяется: синоптики рассказали, что ждет россиян
Какие девушки зарабатывают в Москве 150 тысяч рублей
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Сябитова с дочерью и Валерия с сыном снялись в шоу на «Первом»
Медведев исключил Михалкова из попечительского совета Фонда кино
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
СМИ: эксперт поведала, кто сменит нынешних хозяев Украины
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
«Чувствую, что загнал себя»: Леонтьев об отдыхе от шоу-бизнеса
Экс-жена Тарасова высказалась о голосе Бузовой
Актер Егор Клинаев погиб в Москве во время помощи участникам ДТП
Дибров удивил светскую Москву своим видом
Фоторепортажи
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
12Взрыв военных складов под Винницей
16:47 (мск), источник: Вести - Нижний Новгород

Свыше 500 силовиков съехались в международный аэропорт «Нижний Новгород»

Группу террористов обезвредили сотрудники спецслужб в международном аэропорту «Нижний Новгород». На объектах воздушной гавани прошли тактико-специальные учения «Набат — 2017».

Группу террористов обезвредили сотрудники спецслужб в международном аэропорту «Нижний Новгород». На объектах воздушной гавани прошли тактико-специальные учения «Набат — 2017». По легенде учений, несколько вооруженных представителей запрещенной в России территористической организации ИГИЛ проникли в здание нового терминала аэропорта и взяли в заложники около 40 человек.

В ответ на это руководителями оперативного штаба в Нижегородской области и регионального управления ФСБ было принято решение о проведении контртеррористической операции. В ней приняли участие порядка 550 сотрудников силовых структур, служб экстренного реагирования и работников аэропорта, а также были задействованы 20 единиц спецтехники.

Помимо запланированных мероприятий, в ходе учений отрабатывались внеплановые вводные. Заложники были освобождены, действия участников операции получили положительную оценку.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Селфи с расчлененкой: краснодарский людоед и его жена пойманы
Знаменитого российского спортсмена зарезала собственная дочь
ФСБ подтвердила обнаружение останков Доку Умарова
Путин объявил минтранспорта о неполном служебном соответствии
Вороны забросали камнями здание «Ельцин-центра»
Диверсия под Винницей могла быть устроена с помощью беспилотника
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Звезды «Игры престолов» Кит Харингтон и Роуз Лесли поженятся
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Поче-МЮ у ЦСКА есть шансы Сегодня армейцы примут в Москве действующего победителя Лиги Европы
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь