Более двухсот петербуржцев третьи сутки не могут улететь из Турции из-за банкротства «ВИМ-Авиа»

Источник: РИА "Новости"

Когда — в середине сентября — туристы из Петербурга 12 часов не могли улететь на отдых в Турцию, многие из них, конечно, насторожились. Проблемы авиакомпании «ВИМ-Авиа» уже тогда были нас слуху.

Но полетели. Рискнули. И вот уже третьи сутки не могут вернуться домой.

Тревогу забил известный в Петербурге музыкант, руководитель оркестра центра для людей с аутизмом «Антон тут рядом» Алексей Плюснин.

Читайте также «ВИМ-Авиа» опубликовала инструкцию по возврату билетов на свои рейсы

«Нас все бросили! — написал он еще 25 сентября на своей страничке в “Фейсбуке”. (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт). — Сидим на полу в аэропорту Даламан. после 4 часов на улице на камне».

По словам Алексея в Петербург этим рейсом не могут вернуться 224 человека, среди них есть дети, в том числе и с высокой температурой, и пожилые люди.

«Так обидно смотреть как англичане, немцы, турки проходят на свои рейсы, а наши табором, с усталыми детьми, с испорченным настроением после отпуска уныло и безнадежно сидят на баулах в центре зала» — добавил Алексей.

С помощью консульства туристов временно поселили (правда, не без приключений) в гостиницу. Но, когда они смогут вернуться домой, им никто не может ответить.

— На сегодняшний момент (два часа дня 27 сентября — прим.авт.) понятно, что сегодня мы не улетим., — рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Алексей.

Нам продлили гостиницу на день, но никто из нашей туристической компании’Интурист или другие официальные лица не появлялись. у нас нет никакой информации. Сейчас мы в комфортабельном отеле, по крайней мере до завтра, ситуация спокойная, но все равно тревожная. Алексей Плюснин Руководитель оркестра центра для людей с аутизмом «Антон тут рядом»

Читайте также Туристы не долетают до России

Тем временем по данным Ассоциации туроператоров (АТОР) без обратной перевозки остались порядка 30 тысяч российских туристов, среди которых немало петербуржцев. Кто-то из компаний уже решил проблему, кто-то, как «Интурист», находится в активном поиске перевозчиков — как с мест отдыха, так и на отдых.

— Туристы этой компании, которые на данный момент находятся на отдыхе и должны были быть вывезены рейсами «ВИМ-Авиа», максимально обеспечиваются проживанием и всем необходимым на время поиска альтернативной перевозки, — сообщили в АТОР. — Из России на отдых туристов компания уже отправляет рейсами других перевозчиков.

Конкретно

Телефон «горячей линии» Ростуризма: (985) 226−82−71.

Телефон «горячей линии» Ассоциации «Турпомощь»: (499) 678−12−03.

А в это время

Заложниками ситуации стали и несколько тысяч китайских туристов, в том числе и те, которые отдыхали в Петербурге. Один из отмененных рейсов «ВИМ-Авиа» из Петербурга — в Шанхай. И получается, что теперь туристы в нашей стране — нелегалы.