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17:04 (мск), источник: Комсомольская правда

Более двухсот петербуржцев третьи сутки не могут улететь из Турции из-за банкротства «ВИМ-Авиа»

Рейсы авиакомпании из Даламана отменены.

Источник: РИА "Новости"

Когда — в середине сентября — туристы из Петербурга 12 часов не могли улететь на отдых в Турцию, многие из них, конечно, насторожились. Проблемы авиакомпании «ВИМ-Авиа» уже тогда были нас слуху.

Но полетели. Рискнули. И вот уже третьи сутки не могут вернуться домой.

Тревогу забил известный в Петербурге музыкант, руководитель оркестра центра для людей с аутизмом «Антон тут рядом» Алексей Плюснин.

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«Нас все бросили! — написал он еще 25 сентября на своей страничке в “Фейсбуке”. (орфография и пунктуация сохранены — прим. авт). — Сидим на полу в аэропорту Даламан. после 4 часов на улице на камне».

По словам Алексея в Петербург этим рейсом не могут вернуться 224 человека, среди них есть дети, в том числе и с высокой температурой, и пожилые люди.

«Так обидно смотреть как англичане, немцы, турки проходят на свои рейсы, а наши табором, с усталыми детьми, с испорченным настроением после отпуска уныло и безнадежно сидят на баулах в центре зала» — добавил Алексей.

С помощью консульства туристов временно поселили (правда, не без приключений) в гостиницу. Но, когда они смогут вернуться домой, им никто не может ответить.

— На сегодняшний момент (два часа дня 27 сентября — прим.авт.) понятно, что сегодня мы не улетим., — рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» Алексей.

Нам продлили гостиницу на день, но никто из нашей туристической компании’Интурист или другие официальные лица не появлялись. у нас нет никакой информации. Сейчас мы в комфортабельном отеле, по крайней мере до завтра, ситуация спокойная, но все равно тревожная.
Алексей Плюснин
Руководитель оркестра центра для людей с аутизмом «Антон тут рядом»
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Туристы не долетают до России

Тем временем по данным Ассоциации туроператоров (АТОР) без обратной перевозки остались порядка 30 тысяч российских туристов, среди которых немало петербуржцев. Кто-то из компаний уже решил проблему, кто-то, как «Интурист», находится в активном поиске перевозчиков — как с мест отдыха, так и на отдых.

— Туристы этой компании, которые на данный момент находятся на отдыхе и должны были быть вывезены рейсами «ВИМ-Авиа», максимально обеспечиваются проживанием и всем необходимым на время поиска альтернативной перевозки, — сообщили в АТОР. — Из России на отдых туристов компания уже отправляет рейсами других перевозчиков.

Конкретно

Телефон «горячей линии» Ростуризма: (985) 226−82−71.

Телефон «горячей линии» Ассоциации «Турпомощь»: (499) 678−12−03.

А в это время

Заложниками ситуации стали и несколько тысяч китайских туристов, в том числе и те, которые отдыхали в Петербурге. Один из отмененных рейсов «ВИМ-Авиа» из Петербурга — в Шанхай. И получается, что теперь туристы в нашей стране — нелегалы.

— Для решения этой проблемы разработана процедура пролонгации срока действия безвизовых списков для организованных туристических групп из КНР, — сообщили в Ростуризме.

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