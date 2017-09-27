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17:51 (мск), источник: ДЕЙТА

Приморье простилось с погибшим генералом

Траурный митинг прошел на последнем месте службы погибшего в Сирии генерал-лейтенанта Валерия Асапова — в Уссурийске, об этом «Deita. ru» сообщил в администрации городского округа.

Попрощаться с генералом и поддержать вдову собрался весь высший офицерский состав 5-й Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа, которой Асапов командовал с августа 2016 года.

На Аллее славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии память погибшего почтили минутой молчания и оружейными залпами. Также в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске состоялась памятная панихида.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил соболезнования семье погибшего: «Гибель Валерия Георгиевича — огромная потеря для всех нас. В памяти близких, друзей, сослуживцев он навсегда останется настоящим патриотом и героем, отдавшим свою жизнь за Родину! В этот тяжелый час я разделяю боль невосполнимой утраты родных и всех тех, кто знал его лично, и скорблю вместе с ними».

Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что генерал-лейтенант Валерий Асапов, руководитель группы российских военных советников, погиб в Сирии во время минометного обстрела. Валерий Асапов посмертно представлен к государственной награде.

Таисия Масина.

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