Приморье простилось с погибшим генералом

Попрощаться с генералом и поддержать вдову собрался весь высший офицерский состав 5-й Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа, которой Асапов командовал с августа 2016 года.

На Аллее славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии память погибшего почтили минутой молчания и оружейными залпами. Также в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске состоялась памятная панихида.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил соболезнования семье погибшего: «Гибель Валерия Георгиевича — огромная потеря для всех нас. В памяти близких, друзей, сослуживцев он навсегда останется настоящим патриотом и героем, отдавшим свою жизнь за Родину! В этот тяжелый час я разделяю боль невосполнимой утраты родных и всех тех, кто знал его лично, и скорблю вместе с ними».