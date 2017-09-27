Приморье простилось с погибшим генералом
Траурный митинг прошел на последнем месте службы погибшего в Сирии
Траурный митинг прошел на последнем месте службы погибшего в Сирии
Попрощаться с генералом и поддержать вдову собрался весь высший офицерский состав 5-й Краснознаменной общевойсковой армии Восточного военного округа, которой Асапов командовал с августа 2016 года.
На Аллее славы на территории штаба 5-й Краснознаменной общевойсковой армии память погибшего почтили минутой молчания и оружейными залпами. Также в Храме Покрова Пресвятой Богородицы в Уссурийске состоялась памятная панихида.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский выразил соболезнования семье погибшего: «Гибель Валерия Георгиевича — огромная потеря для всех нас. В памяти близких, друзей, сослуживцев он навсегда останется настоящим патриотом и героем, отдавшим свою жизнь за Родину! В этот тяжелый час я разделяю боль невосполнимой утраты родных и всех тех, кто знал его лично, и скорблю вместе с ними».
Напомним, ранее «Deita.ru» сообщало, что
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