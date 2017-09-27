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17:53 (мск), источник: Комсомольская правда

Парк амурских тигров откроется в Севастополе

Разместить редких животных предполагается в Инкермане.

Крымский бизнесмен Олег Зубков готов проинвестировать и завершить проект, который задумывался еще при Украине. Об этом сообщил директор корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

— Знаю Зубкова как успешного бизнесмена, — заметил Николаев. — Его парк львов «Тайган» — притягательный для туристов объект. У нас есть фестивали, байк-шоу, но они кратковременны, а в Инкермане парк будет круглогодичным.

Бизнесмен готов за свои средства обустроить городской пляж в Инкермане, а власть, по словам Николаева, обеспечит комплексное развитие населенного пункта.

Несколько лет тому назад проект строительства этого парка вызвал возмущение представителей местного монастыря.

— Надеюсь, Зубкову удастся достичь консенсуса в этом вопросе, — сказал Николаев. — На мой взгляд, комбинат железобетонных конструкций, расположенный рядом, создает гораздо больше неудобств. В любом случае этот проект обязательно пройдет общественные слушания.

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