Парк амурских тигров откроется в Севастополе

Крымский бизнесмен Олег Зубков готов проинвестировать и завершить проект, который задумывался еще при Украине. Об этом сообщил директор корпорации развития Севастополя Олег Николаев.

— Знаю Зубкова как успешного бизнесмена, — заметил Николаев. — Его парк львов «Тайган» — притягательный для туристов объект. У нас есть фестивали, байк-шоу, но они кратковременны, а в Инкермане парк будет круглогодичным.

Бизнесмен готов за свои средства обустроить городской пляж в Инкермане, а власть, по словам Николаева, обеспечит комплексное развитие населенного пункта.

Несколько лет тому назад проект строительства этого парка вызвал возмущение представителей местного монастыря.