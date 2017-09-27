Пятизвездочный отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin открылся у стен нижегородского Кремля
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Согласно информации, первый отель международного гостиничного оператора «Sheraton» в регионе рассчитан на сегмент делового туризма и в этой связи предполагает повышенные требования комфортабельности. Отель включает 176 номеров, категорий от стандарта до президентского номера, современные
По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, требования FIFA к номерному фонду выполнены полностью, в регионе на сегодня создано 9,2 тыс. гостиничных номеров.
Напомним, что ранее в этом здании планировалось открыть отель сети Marriott. Гостиница является важным для FIFA объектом, так как в ней планируется разместить представителей и
Ранее сообщалось, что открытие новых гостиниц к ЧМ-2018 в Нижегородской области увеличило номерной фонд региона на 4,6%.