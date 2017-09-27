Пятизвездочный отель Sheraton Nizhny Novgorod Kremlin открылся у стен нижегородского Кремля

Источник: НТА-Приволжье

Согласно информации, первый отель международного гостиничного оператора «Sheraton» в регионе рассчитан на сегмент делового туризма и в этой связи предполагает повышенные требования комфортабельности. Отель включает 176 номеров, категорий от стандарта до президентского номера, современные конференц-залы, ресторан на 56 посадочных мест и фитнес-зал.

По словам министра культуры Нижегородской области Сергея Горина, требования FIFA к номерному фонду выполнены полностью, в регионе на сегодня создано 9,2 тыс. гостиничных номеров.

Напомним, что ранее в этом здании планировалось открыть отель сети Marriott. Гостиница является важным для FIFA объектом, так как в ней планируется разместить представителей и VIP-гостей.