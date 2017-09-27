В Воронеже законсервируют скандальную стройку на Пушкинской

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В Воронеже, несмотря на отзыв разрешительной документации, возобновились работы на стройке по соседству с двумя объектами культурного наследия на улице Пушкинской. Видео работ на строительной площадке опубликовал член Общественной палаты Воронежа Константин Квасов в среду, 27 сентября. В мэрии пояснили, что на участке ведется консервация строительного объекта, чтобы избежать обвала грунта. Прокуратура Воронежа проводит проверку в связи с публикациями СМИ о возобновлении строительства.

В начале сентября мэр Воронежа Александр Гусев по требованию прокуратуры отозвал разрешение на строительство офисного здания на двух земельных участках по адресу Пушкинская, 14б и 16а. Компания «Воронежбетон» планировала построить между двумя объектами культурного наследия — Домом Михайлова и Училищным домом — трехэтажное офисное здание. Надзорное ведомство выявило ряд нарушений требований градостроительного законодательства. Например, не были учтены охранные зоны Дома Михайлова, одного из старейших зданий Воронежа, возведенного в 1810 году. Кроме того, администрация города выдала разрешительную документацию без предоставления застройщиком необходимых документов на земельные участки с целевым использованием — под строительство офисного здания.

Разрешение на строительство мэрия выдала ООО «Воронежбетон» в конце июня 2017 года. В июле строители приступили к работам. В августе вопрос о законности строительство офисного здания в исторической части Воронежа подняла городская Общественная палата. К началу сентября строители успели вырыть котлован и отлить фундамент.

Несмотря на отзыв разрешительной документации, работы на площадке возобновлялись. В среду, 27 сентября, член Общественной палаты Воронежа Константин Квасов опубликовал видео строительных работ на этих земельных участках. По его словам, работы ведутся в цокольном этаже здания.

В мэрии пояснили, что по решению межведомственной комиссии, рабочие укрепляют склоны котлована и укладывают перекрытия, чтобы избежать обрушения грунта и законсервировать объект. На это у строителей есть 14 дней. Работы должны завершиться к концу текущей недели.

По словам и.о. прокурора Воронежа Вадима Смирнова, прокуратура города проводит проверку по факту публикаций в СМИ о возобновлении на площадке строительных работ.

Председатель Общественного совета при региональном управлении архитектуры и градостроительства Ольга Рудева рассказала, что общественники будут продолжать следить за ситуацией, потому что строительство «впритык» к памятнику просто недопустимо, при возведении офисного здания необходимо было сохранить его охранную зону.