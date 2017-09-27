Эксперимент «Фонтанки»: как спастись от морского котика из Купчино
Морской котик Барсик из дельфинария в Купчино прославился тем, что задержал хулигана.
Морской котик Барсик из дельфинария в Купчино прославился тем, что задержал хулигана.
Нетрезвый мужчина проник в помещение ночью, выломав дверь.
Но он не знал, что после окончания рабочего дня Барсика выпускают из вольера свободно гулять по дельфинарию — по совету ветеринара.
«Фонтанка» провела эксперимент, чтобы выяснить, как Барик реагирует на посторонних на вверенной ему территории.
Котик держался молодцом — ровно до тех пор, пока не услышал женский визг в ответ на демонстрацию клыков.