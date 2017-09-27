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17:59 (мск), источник: Фонтанка

Эксперимент «Фонтанки»: как спастись от морского котика из Купчино

Морской котик Барсик из дельфинария в Купчино прославился тем, что задержал хулигана.

Морской котик
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Нетрезвый мужчина проник в помещение ночью, выломав дверь.

Но он не знал, что после окончания рабочего дня Барсика выпускают из вольера свободно гулять по дельфинарию — по совету ветеринара.

«Фонтанка» провела эксперимент, чтобы выяснить, как Барик реагирует на посторонних на вверенной ему территории.

Котик держался молодцом — ровно до тех пор, пока не услышал женский визг в ответ на демонстрацию клыков.

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