На пешеходных переходах в Челябинске появятся новые знаки
Теперь знаки будут видны со второй и третьей полос движения.
Теперь знаки будут видны со второй и третьей полос движения.
Челябинск, 27 сентября —
По информации
А на нерегулируемых пешеходных переходах установят 175 анимационных знаков «Пешеходный переход». Эти знаки двусторонние, с обеих сторон светодиоды мигают таким образом, что создается впечатление движения изображенного пешехода. Световая индикация выполнена со стробоскопическим эффектом и видна при любых погодных условиях.
Кроме того, по всей стране введены новые стандарты безопасности при нанесении разметки на пешеходных переходах. «Зебра» выполняется в виде чередующихся полос желтого и белого цветов. Она лучше видна и особенно актуальна для мест с большим пешеходным потоком.