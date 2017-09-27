На пешеходных переходах в Челябинске появятся новые знаки

Источник: Reuters

Челябинск, 27 сентября — АиФ-Челябинск. Челябинские дороги до конца года оборудуют новыми дорожными знаками, обозначающих пешеходные переходы. Они изготовлены на жёлтом фоне с применением светоотражающей пленки и устанавливаются на специальной дугообразной опоре. Такой «пешеход» хорошо виден водителям со второй, третьей полосы движения.

По информации пресс-службы городской администрации, в 2017 году запланирована установка более 900 таких знаков. Знаки появятся в рамках реализации приоритетного проекта Министерства транспорта РФ «Безопасные и качественные дороги».

А на нерегулируемых пешеходных переходах установят 175 анимационных знаков «Пешеходный переход». Эти знаки двусторонние, с обеих сторон светодиоды мигают таким образом, что создается впечатление движения изображенного пешехода. Световая индикация выполнена со стробоскопическим эффектом и видна при любых погодных условиях.