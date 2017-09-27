Голубые американские крабы выживают черноморских на востоке Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). Загрязнение и ухудшение качества воды в Коктебеле привело к изменению морской фауны, населяющей бухту. Об этом на
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сен — РИА Новости (Крым). Загрязнение и ухудшение качества воды в Коктебеле привело к изменению морской фауны, населяющей бухту. Об этом на
Один из новых видов морских обитателей — голубой краб — был привезен в Черное море из Северной Америки и сейчас активно размножается у берегов поселка. Эти ракообразные могут вытеснить исконных обитателей побережья — черноморских крабов.
«Загрязнение и ухудшение качества среды изменило и биоту (исторически сложившуюся совокупность видов живых организмов, объединенных общей территорией обитания, — ред.). В Коктебельской бухте в 2010—2011 годах прямо на причалах был зарегистрирован голубой краб, который является вселенцем в Черное море», — рассказала Наталия Мильчакова.
По словам эксперта, голубые крабы могут нанести серьезный урон обитателям Черного моря, когда начинают активно размножаться.
«Сами “вселенцы”, которые появляются в Черном море, становятся опасными в том случае, если они начинают жить, размножаться и увеличивать свою популяцию. По наблюдениям местных дайверов, которые встречали голубых крабов на причалах дайверцентра, им уже попадались мелкие особи и есть опасность, что популяция там приживется. Это опасно тем, что голубой краб всеяден, и он может подорвать кормовую базу наших крабов, занесенных в Красную книгу Республики Крым», — рассказала Наталия Мильчакова.
Под угрозой оказалась популяция не только черноморских крабов, но и водорослей.
«В береговой зоне исчезли крупные скопления бурой водоросли цистозиры, а это основное продукционное звено, которая продуцирует кислород. Кроме того значительно сокращены заросли морской травы зостеры. Она также внесена в Красную книгу Республики Крым. Это результат антропогенного влияния, к которому неминуемо приводят сточные воды», — подчеркнула Наталия Мильчакова, также уточнив, что зостера — ареал обитания травяного краба.