Голубые американские крабы выживают черноморских на востоке Крыма

Источник: РИА "Новости"

Один из новых видов морских обитателей — голубой краб — был привезен в Черное море из Северной Америки и сейчас активно размножается у берегов поселка. Эти ракообразные могут вытеснить исконных обитателей побережья — черноморских крабов.

«Загрязнение и ухудшение качества среды изменило и биоту (исторически сложившуюся совокупность видов живых организмов, объединенных общей территорией обитания, — ред.). В Коктебельской бухте в 2010—2011 годах прямо на причалах был зарегистрирован голубой краб, который является вселенцем в Черное море», — рассказала Наталия Мильчакова.

По словам эксперта, голубые крабы могут нанести серьезный урон обитателям Черного моря, когда начинают активно размножаться.

«Сами “вселенцы”, которые появляются в Черном море, становятся опасными в том случае, если они начинают жить, размножаться и увеличивать свою популяцию. По наблюдениям местных дайверов, которые встречали голубых крабов на причалах дайверцентра, им уже попадались мелкие особи и есть опасность, что популяция там приживется. Это опасно тем, что голубой краб всеяден, и он может подорвать кормовую базу наших крабов, занесенных в Красную книгу Республики Крым», — рассказала Наталия Мильчакова.

Под угрозой оказалась популяция не только черноморских крабов, но и водорослей.