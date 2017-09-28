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00:58 (мск), источник: БЕЛТА

Каждый пятый житель Беларуси — в возрасте старше 60 лет

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый пятый житель Беларуси — в возрасте старше 60 лет, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Источник: БЕЛТА

Согласно классификации, принятой в геронтологии (наука о старении и профилактике старения), к пожилым относятся люди в возрасте 60 лет и старше. В настоящее время демографическая ситуация в мире складывается таким образом, что из года в год растет численность и удельный вес пожилых людей. Беларусь — не исключение.

На начало текущего года в стране проживало 1 996,7 тыс. пожилых людей — почти каждый пятый житель Беларуси. В городах и поселках городского типа численность населения в возрасте 60 лет и старше составляла 1 403 тыс. человек, в сельских населенных пунктах — 593,7 тыс. человек. За последние десять лет численность людей пожилого возраста в целом по республике увеличилась на 245,5 тыс. человек, или на 14%. Среди городского населения доля лиц этой возрастной группы увеличилась с 14,7% на начало 2007 года до 19% на начало 2017 года, среди сельского населения — с 27,9% до 28,2%.

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В общей численности пожилых людей женщины составляли 64,6% (1 290,3 тыс. человек), мужчины — 35,4% (706,4 тыс. человек). На начало текущего года на 1000 пожилых мужчин приходилось 1826 пожилых женщин, при этом в городах и поселках городского типа — 1 834, в сельских населенных пунктах — 1 809.

За последние 10 лет ожидаемая продолжительность жизни жителей республики увеличилась на 4,7 года, у женщин — на 3,5 года, у мужчин — на 5,3 года. В 2016 году она составила 74,1 года, в том числе у женщин — 79 лет, у мужчин — 68,9 года.

Статистический обзор подготовлен к Международному дню пожилых людей, который ежегодно отмечается 1 октября. Такое решение в декабре 1990 года было принято Генассамблеей ООН в целях привлечения внимания мировой общественности к проблемам и нуждам людей пожилого возраста, поддержания у них чувства востребованности, повышения степени информированности населения о демографическом старении общества.

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