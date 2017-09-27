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18:16 (мск), источник: Om1.ru

В Омске 94-летняя бабушка продолжает ходить на работу

В целом почти 20% омичей не увольняются после выхода на пенсию. Что неудивительно, учитывая ее средний размер — 12,8 тыс. рублей.

Перед Днем пожилых людей (1 октября) омское отделение Пенсионного фонда подготовило статистику о количестве пенсионеров в регионе и размере их выплат. Всего в Омской области проживают 591 778 людей пенсионного возраста. Это почти 30% от общей численности населения. Большинство из них живет на 12 788 рублей в месяц — таков средний размер страховой пенсии по старости.

При этом 90 тысяч пенсионеров (19%) продолжают работать, несмотря на солидный возраст. Некоторые ставят рекорды по продолжительности трудового стажа. Так, самой пожилой работающей пенсионерке исполнилось 94 года. Не сильно отстает от нее и 92-летний дедушка, продолжающий ходить на работу.

ПФР сообщает, что за полгода на пенсии в регионе потратили совокупно 48 млрд рублей. К концу года сумма увеличится до 92 млрд рублей.

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