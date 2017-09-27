В Омске 94-летняя бабушка продолжает ходить на работу

Перед Днем пожилых людей (1 октября) омское отделение Пенсионного фонда подготовило статистику о количестве пенсионеров в регионе и размере их выплат. Всего в Омской области проживают 591 778 людей пенсионного возраста. Это почти 30% от общей численности населения. Большинство из них живет на 12 788 рублей в месяц — таков средний размер страховой пенсии по старости.

При этом 90 тысяч пенсионеров (19%) продолжают работать, несмотря на солидный возраст. Некоторые ставят рекорды по продолжительности трудового стажа. Так, самой пожилой работающей пенсионерке исполнилось 94 года. Не сильно отстает от нее и 92-летний дедушка, продолжающий ходить на работу.