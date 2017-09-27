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18:03 (мск), источник: 365info.kz

Мини-море создадут в Мангистауской области

Впадину Ащисор собираются наполнить водой из Каспийского моря посредством канала, сообщает Tumba.kz.

Источник: 365info.kz

В Мангистау начались работы по созданию новой рекреационной зоны. Об этом рассказал глава областного управления архитектуры и градостроительства. Проект «Рекреационная зона в Мангистау» предполагает заполнение солончака морской водой, которая будет поступать из Каспия по каналу. Будущий водоем будет иметь площадь около 300 кв. метров и глубину 12 метров Вода здесь будет теплее, чем в Каспийском море. На побережье нового водоема планируют развивать туризм.

По словам Найзабека Жайлау, сейчас завершается разработка технико-экономического обоснования этого проекта. 11 августа в Актау прошли общественные слушания по созданию рекреационной зоны.

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