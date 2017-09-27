Мини-море создадут в Мангистауской области

В Мангистау начались работы по созданию новой рекреационной зоны. Об этом рассказал глава областного управления архитектуры и градостроительства. Проект «Рекреационная зона в Мангистау» предполагает заполнение солончака морской водой, которая будет поступать из Каспия по каналу. Будущий водоем будет иметь площадь около 300 кв. метров и глубину 12 метров Вода здесь будет теплее, чем в Каспийском море. На побережье нового водоема планируют развивать туризм.