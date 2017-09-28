Сквер имени Рылеева откроется в Воронеже на улице Острогожской 29 сентября

Источник: РИА "Воронеж"

Открытие народного сквера имени Рылеева по адресу Острогожская, 38 состоится в 16:00 пятницы, 29 сентября, сообщила пресс-служба мэрии. Зону отдыха оборудовали на средства гранта ТОС «Уличный комитет № 26» по просьбе местных жителей.

Гостей ждут концертная программа с участием артистов Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района. Для юных горожан будут работать игровые площадки.

Представители ТОСа получили грант на благоустройство сквера в 2017 году. На первом этапе конкурса грантов власти Воронежской области выделили средства на вопрощение 276 проектов. Всего на конкурс поступило более 900 заявок. Самыми социально значимыми признали девять проектов общественников из Воронежа и 268 — из районов области. Среди инициатив воронежских ТОСов, которые поддержали власти — строительство нагорных лестниц на улицах Челюскинцев и Успенского, благоустройство парка в микрорайоне Березовая Роща, устройство остановки общественного транспорта, детской площадки. Во втором этапе конкурса победили 276 проектов. Власти выделили на их реализацию дополнительно 60 млн рублей.

В 2017 году в Воронеже появится еще несколько мест отдыха. Среди них парк «Олимпийский», который откроется в микрорайоне ВАИ к концу года (там появятся детская и спортивная площадки, велодорожки, амфитеатр, цветники), сквер имени Маршала Шапошникова, расположенный у дома № 78 на одноименной улице в Ленинском районе, который приведет в порядок победитель аукциона, а также первый парк в микрорайоне Подгорное.