В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВД РК.
В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВД РК.
По данным комитета, днем 28, ночью 29 сентября в
Ночью
29 сентября в Жамбылской области, ночью 30 сентября в Алматинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление ветра
29 сентября в