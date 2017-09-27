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18:29 (мск), источник: Newtimes.kz

В нескольких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на КЧС МВД РК.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +27° 74% 758 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: Newtimes.kz

По данным комитета, днем 28, ночью 29 сентября в Южно-Казахстанской области в горах ожидаются сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег). 28—29 сентября сохраняется северо-западный ветер 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью 29—30 сентября понижение температуры воздуха местами 3 мороза.

Ночью 29—30 сентября в Кызылординской области ожидается понижение температуры воздуха местами 3 мороза.

29 сентября в Жамбылской области, ночью 30 сентября в Алматинской области ожидаются осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление ветра юго-западного с переходом на северо-восточный 15−20, порывы 23−28 м/с. Ночью 30 сентября-1 октября понижение температуры до 1−6 мороза.

29 сентября в Восточно-Казахстанской области ожидаются местами сильные осадки (дождь с переходом в мокрый снег), усиление северо-западного ветра 15−20, порывы 23−28 м/с.

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