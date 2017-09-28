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14:00 (мск), источник: ПРАЙМ

Голикова: Порядок использования маткапитала для улучшения жилищных условий надо уточнить

Порядок использования материнского капитала в целях улучшения жилищных условий должен быть усовершенствован, заявила председатель Счетной палаты РФ Татьяна Голикова на заседании Госдумы.

«На наш взгляд, порядок использования материнского капитала нуждается в совершенствовании в части того, чтобы исключить использование средств, которые заведомо не ведут к улучшению жилищных условий семьи», — сказала она, выступая с содокладом по законопроекту об исполнении бюджета Пенсионного фона РФ за 2016 год.

Глава Счетной палаты обратила внимание, что территориальные органы ПФР отказывают в распоряжении средствами материнского капитала на улучшение жилищных условий в связи с приобретением непригодного для проживания жилого помещения.

«С одной стороны, это хорошо, но вместе с тем, законодательством такое основание для отказа в использовании средств материнского капитала не предусмотрено», — напомнила Голикова.

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