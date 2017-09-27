В Ташкент приедет брат Майи Плисецкой

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. В начале октября в Ташкент приезжает известный балетный педагог, хореограф, родной брат знаменитой балерины Майи Плисецкой — Азарий Плисецкий, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

В течение двух недель, которые Азарий Михайлович проведет в Ташкенте, он даст ряд мастер-классов в Государственном академическом большом театре имени Алишера Навои, а также примет участие в новой, а точнее возвращающейся на сцену театра постановке по произведению Шарафа Рашидова «Поэма двух сердец» и музыке известного азербайджанского композитора Арифа Меликова. Спектакль посвящен празднованию 100-летнего юбилея Шарафа Рашидова.

Отметим, что в основе «Поэмы двух сердец» лежит древняя восточная легенда о трагической любви индийской танцовщицы Комде и певца-музыканта Модана. Впервые на ташкентской сцене спектакль был поставлен в 1982 году, в 83-м труппа выезжала с ним в Москву. Тогда его показали на сценах Большого театра и Кремлевского дворца. Критики, в свое время, назвали эту постановку хореографическим шедевром эпохи.

«В этом спектакле очень красивая музыка, много интересных с точки зрения хореографии моментов. Для труппы ГАБТ эта постановка станет своего рода экзаменом на зрелость. Мы задействовали порядка 55 человек, среди них не только артисты нашего театра, но и учащиеся хореографического училища. Работа идет полным ходом», — отметил Шавкат Турсунов, главный балетмейстер ГАБТ имени Навои, заслуженный артист Узбекистана.

Кстати, именно благодаря личному знакомству Турсунова с Плисецким, состоится этот бесспорно интересный и уникальный творческий проект.

«Я очень много лет работал за границей, и по долгу службы вывозил детей на различные международные конкурсы. На одном из них, в Париже, Азарий Михайлович был членом жюри, где мы впервые встретились. Потом он приезжал в Турцию, где я некоторое время работал. В Измире проходили гастроли легендарной школы Балета Бежара из Лозанны, в которой он уже много лет преподает. Сейчас, когда появилась такая возможность, и нас поддержало руководство нашего театра, он впервые приедет в Ташкент», — отметил собеседник.