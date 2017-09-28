Уволен тренер футбольной сборной Узбекистана U-16

«Мы получили заявление от Дильшода Нуралиева, он покинул своей пост. Во многом виноват сам Дильшод Нуралиев. Мы также изучим всех футболистов. Откуда они, почему они ездили на этот турнир. Этого не повторится. На соревнования будут отправляться специалисты со знанием языка», — заявил глава ФФУ.