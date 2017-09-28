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08:18 (мск), источник: Sputnik

Уволен тренер футбольной сборной Узбекистана U-16

Об отставке Дильшода Нуралиева объявил не пресс-конференции президент Федерации футбола Узбекистана Умид Ахмаджонов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана до 16 лет Дильшод Нуралиев освобожден от своей должности, сообщила пресс-служба Федерации футбола.

Об отставке объявил не пресс-конференции президент ФФУ Умид Ахмаджонов.

«Мы получили заявление от Дильшода Нуралиева, он покинул своей пост. Во многом виноват сам Дильшод Нуралиев. Мы также изучим всех футболистов. Откуда они, почему они ездили на этот турнир. Этого не повторится. На соревнования будут отправляться специалисты со знанием языка», — заявил глава ФФУ.

Сборная Узбекистана U-16 не смогла квалифицироваться на чемпионат Азии-2018. Первое и второе место в группе А заняли Иордания (10) и Саудовская Аравия (9).

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