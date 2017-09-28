Уволен тренер футбольной сборной Узбекистана U-16
Об отставке Дильшода Нуралиева объявил не
Об отставке Дильшода Нуралиева объявил не
ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Главный тренер сборной Узбекистана до 16 лет Дильшод Нуралиев освобожден от своей должности, сообщила
Об отставке объявил не
«Мы получили заявление от Дильшода Нуралиева, он покинул своей пост. Во многом виноват сам Дильшод Нуралиев. Мы также изучим всех футболистов. Откуда они, почему они ездили на этот турнир. Этого не повторится. На соревнования будут отправляться специалисты со знанием языка», — заявил глава ФФУ.
Сборная Узбекистана U-16 не смогла квалифицироваться на чемпионат Азии-2018. Первое и второе место в группе А заняли Иордания (10) и Саудовская Аравия (9).