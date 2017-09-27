Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
10 причин кашля не от простуды
Российский авторынок скоро может ждать очередное потрясение
Савченко попала в ДТП
Ксения Собчак прогулялась по Москве с авоськой
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
СМИ: США объявили "войну" России и ждут ответа
Половина мира требуют урезать права России в ООН
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в нижнем белье - СМИ
Клинцевич: Асапов погиб из-за предателей, их ищут
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
12Взрыв военных складов под Винницей
8Эрмитажные коты нашли новый дом
21:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Васильева призвала сократить число иностранных языков в школах

Министр образования России Ольга Васильева выступила за сокращение числа изучаемых в школах иностранных языков. По ее мнению, в программе нужно оставить только один — английский. Об этом она рассказала в среду, 27 сентября, в интервью RT.

Источник: РИА "Новости"
Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день.
Ольга Васильева
Министр образования России

По ее словам, ведомство планирует к 2020 году в качестве эксперимента оставить экзамен только по одному иностранному языку, а в 2022 году ввести эту образовательную норму как обязательную.

Читайте также
Как родители борются с школьными поборами

«Если школа может это взять на себя [второй язык], в этом ничего страшного, это только приветствуется, если ребенок может учить второй язык: есть на это время, есть на это методики, есть на это педагоги, есть на это возможности. Но я считаю, что лучше знать один иностранный язык, не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством», — сказала Васильева.

С сентября 2015 года второй иностранный язык в школе обязателен. В 2016-м Васильева заявила, что в школах введут уроки астрономии за счет часов, отведенных на изучение второго иностранного.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
Alexey Anoshenkov
Астрономия и боговеденье куда важнее иностранного языка
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 Медведев: Россияне работают хуже всех
Российскую экономику не спасут даже овощи
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
В Крыму построят забор на границе с Украиной
Кадыров попросил увеличить дотации из-за беби-бума в Чечне
Спорт
Емельяненко заявил, что не приветствует участие женщин в ММА Самый известный российский боец смешанного стиля открыл в Подмосковье школу единоборств Федора Емельяненко
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Стали известны адреса готовых домов для реновации
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь