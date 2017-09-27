Васильева призвала сократить число иностранных языков в школах

Не можем мы сейчас позволить себе во всех школах два языка, не выучим мы их! Нам нужно хорошо знать русский язык, который мы знаем не очень хорошо. Нам нужно хорошо знать иностранный язык, желательно английский — это язык международного общения на сегодняшний день.

По ее словам, ведомство планирует к 2020 году в качестве эксперимента оставить экзамен только по одному иностранному языку, а в 2022 году ввести эту образовательную норму как обязательную.

«Если школа может это взять на себя [второй язык], в этом ничего страшного, это только приветствуется, если ребенок может учить второй язык: есть на это время, есть на это методики, есть на это педагоги, есть на это возможности. Но я считаю, что лучше знать один иностранный язык, не занимаясь в данном случае очковтирательством и шапкозакидательством», — сказала Васильева.