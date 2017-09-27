Оксимирон сыграет главного злодея в экранизации Пелевина
Рэпер Оксимирон исполнит одну из ролей в фильме Empire V по одноименному роману Виктора Пелевина.
Рэпер Оксимирон исполнит одну из ролей в фильме Empire V по одноименному роману Виктора Пелевина.
Анонс кинокартины опубликован на
В видео режиссер ленты, Виктор Гинзбург (уже экранизировавший книгу Пелевина «Generation П»), рассказывает о пробах. «Я долгое время искал главного злодея своего нового фильма, и вот, наконец, я его нашел. Хочу его представить», — говорит кинематографист.
После этого человек рядом с ним снимает маску, и им оказывается Оксимирон. Он сыграет Митру.