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09:48 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Волгоградцы могут поклониться мощам святой Матроны Московской

В волгоградский Казанский кафедральный собор доставили частицу мощей блаженной Матроны Московской. Образ с мощами в 2005 году был подарен Митрополиту Волгоградскому и Камышинскому Герману Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Алексием II. Прибытие святыни в Волгоград — ежегодное событие.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Ароматы ладана и особая благодатная атмосфера. Торжественная встреча православных верующих с одной из самых почитаемых святых — блаженной Матроной Московской.

Блаженная Матрона Московская — святая, которая была окружена почитанием еще при жизни. Не имея возможности видеть, она с 8-летнего возраста имела глубокую веру и исцеляла больных. К лику святых Матрона Московская была причислена в мае 1999 года.

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Протоиерей Владислав, клирик Казанского кафедрального собора: «Мощи — это только одно из множества проявлений божественной силы, божественной благодати в нашей жизни, в церкви. И, конечно, те люди, которые приходят с верой к Богу и с надеждой на молитвы святой угодницы Божьей Матронушки, получают просимое, если это, конечно, человек просит с верой, во-вторых, просит действительно полезное».

Прибытие мощей блаженной Матроны Московской в Казанский кафедральный собор — это возможность для прихожан и множества верующих попросить святую о помощи близким, всем больным, а также защите семейного очага. Верующие верят: молитва к ней дает исцеление от болезней и утешение в скорбях.

Людмила Шереметьева, жительница Волгограда: «Я прошу здоровья детям. А что еще? Для матери, я считаю, это самое главное, чтобы дети были здоровы и счастливы».

Помолиться за себя, своих близких и попросить помощи у святой блаженной Матроны Московской в главном храме города все волгоградцы смогут до 27 ноября.

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