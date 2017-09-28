В Воронеже демонтаж мини-рынка на Димитрова могут отложить на полгода
Предприниматели же просят остаться там, как минимум, до конца следующего года.
Предприниматели же просят остаться там, как минимум, до конца следующего года.
Демонтаж киосков у Левобережного автовокзала могут отложить на полгода. За это время чиновники должны решить вопрос — возможно ли на этом месте организовать ярмарку. Об этом градоначальника сегодня попросили предприниматели на координационном Совете. Напомним, рынок — несколько десятков павильонов — оказался вне закона еще в 2012 году, тогда расторгли договоры с бизнесменами.
В этом месяце чиновники во второй раз попытались демонтировать киоски, но бульдозеры к торговым точкам не подпустили владельцы. Они просят включить их в схему ярмарок, и даже готовы за свои деньги благоустроить территорию, уже разработали проект. Но чиновники принимать его не спешат. Дело в том, что к прилегающей территории автовокзала предъявляют повышенные требования антитеррористической безопасности, а значит — рынку там не место.
Александр Гусев, глава Воронежа:
«Мы, со своей стороны, ещё раз возвращаемся к площадке, смотрим, можно оставлять или нельзя. Если они могут там размещаться, мы думаем, как это узаконить. Мы ждём от вас предложений. Ожидание заключается в отсрочке наших активных действий по демонтажу».
Маргарита Аляпина, администратор рынка:
«Мы вообще просим простоять хотя бы 2017 год и 2018. И мы бы мирно подписали все соглашения и ушли. Но создать лучше