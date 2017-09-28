В Воронеже демонтаж мини-рынка на Димитрова могут отложить на полгода

Источник: Агентство «Москва»

Демонтаж киосков у Левобережного автовокзала могут отложить на полгода. За это время чиновники должны решить вопрос — возможно ли на этом месте организовать ярмарку. Об этом градоначальника сегодня попросили предприниматели на координационном Совете. Напомним, рынок — несколько десятков павильонов — оказался вне закона еще в 2012 году, тогда расторгли договоры с бизнесменами.

В этом месяце чиновники во второй раз попытались демонтировать киоски, но бульдозеры к торговым точкам не подпустили владельцы. Они просят включить их в схему ярмарок, и даже готовы за свои деньги благоустроить территорию, уже разработали проект. Но чиновники принимать его не спешат. Дело в том, что к прилегающей территории автовокзала предъявляют повышенные требования антитеррористической безопасности, а значит — рынку там не место.

Александр Гусев, глава Воронежа:

«Мы, со своей стороны, ещё раз возвращаемся к площадке, смотрим, можно оставлять или нельзя. Если они могут там размещаться, мы думаем, как это узаконить. Мы ждём от вас предложений. Ожидание заключается в отсрочке наших активных действий по демонтажу».

Маргарита Аляпина, администратор рынка: