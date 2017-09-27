«Золушка без принца»: итальянка вышла замуж за саму себя

«Я твердо убеждена в том, что каждый из нас должен прежде всего любить себя. Волшебная сказка возможна и без принца», — говорит 40-летняя Лаура Меси, работающая фитнес-тренером.

«Замужество» Лауры не имеет юридической силы. Но поступок Лауры Меси лежит в русле новой тенденции, отмечаемой в странах по всему миру и получившей название «сологамии».

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Инициаторы подобных «соло-браков» без жениха или невесты говорят, что эти церемонии посвящены любви к себе и принятию себя, и добиваются такого же общественного признания, каким пользуются женатые пары.

По словам Лауры, идея организовать свадьбу без жениха пришла ей в голову два года назад, после того как она рассталась со своим партнером, с которым они провели вместе 12 лет.

«Я сказала друзьям и близким, что к 40 годам не нашла свою родственную душу и собираюсь выйти замуж за саму себя», — рассказала невеста изданию La Repubblica.

Если однажды я встречу мужчину, с которым я могу думать о будущем, я буду счастлива, но мое счастье не будет зависеть от него. Лаура Меси

Меси говорит, что она первая итальянка, решившаяся сыграть свадьбу без жениха. В мае этого года аналогичную церемонию без невесты организовал для себя в Неаполе Нелло Руджеро.

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Первые сообщения о свадьбах «на одну персону» появились в 1993 году. Этому феномену посвящен ряд книг, он также стал темой одного из эпизодов сериала «Секс в большом городе».

В США сайт I Married Me («Я женился на себе») предлагает свадебные товары для брачующихся соло. В Канаде уже более года работает агентство Marry Yourself («Заключи брак с собой»), которое организует свадебные церемонии на одного.

«Быть одному — это новая норма. Отпразднуйте свой соло-статус! » — призывает реклама агентства.

Но не всем нравится эта тенденция: одни обвиняют сторонников «сольных браков» в нарциссизме, другие упрекают их в бессмысленном следовании патриархальному институту брака.

«Так печально», «Ты не в своем уме», «У тебя с мозгами что-то не так», — такие комментарии проскакивали среди поздравлений, которые оставляли пользователи соцсетей под «свадебными» фотографиями Лауры Меси.

В августе британка Софи Таннер, организовавшая для себя свадьбу без жениха, сказала в интервью Би-би-си, что некоторые называли ее унылой феминисткой.

Лаура Меси отметает злобные комментарии. «Никто не может заставить меня перестать улыбаться», — говорит она.

Но в интервью СМИ она признается, что соло-свадьбы — не для всех. С ее слов, чтобы решиться на подобную церемонию, нужны деньги, нужна поддержка близких людей и немного безрассудства.