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08:20 (мск), источник: Sputnik

Звериная амнистия: в Ташкенте приостановлен отлов бездомных животных

В столице Узбекистана запланирована встреча представителей общества защиты животных, Минздрава и местных чиновников для комплексного решения проблемы с бродячими собаками и кошками, до принятия взвешенного решения массовый отлов животных в городе приостановлен.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Столичные власти приостановили объявленный несколько дней назад в Ташкенте массовый отлов бездомных животных после обращения к ним зоозащитников, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

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Решение об этом вынес заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы Шухрат Абраров. Именно он встретился с зоозащитниками и пообещал разобраться в ситуации.

По данным Общества по спасению бездомных животных, службы отлова не будут работать до тех пор, пока в хокимияте не состоится совещание на эту тему с участием группы зоозащитников. Как пишет общество на своей страничке в Facebook, данная встреча намечена на 28 сентября. На ней также будут присутствовать другие заинтересованные стороны: представители ветеринарной службы, Минздрава, органы самоуправления граждан, экологи.

«Есть опасность, что истребление уличных животных может привести к ухудшению ситуацию с грызунами в городе, а именно к размножению мышей и крыс. Понятно, чем в итоге это может для всех нас аукнуться», — поделился со Sputnik один из местных зоозащитников.

При этом представители общества защиты животных призывают граждан, столкнувшихся в настоящее время с отловом уличных собак и кошек в городе, а также увидевших отравленные приманки, сообщать об этом активистам группы, и подтверждать эти случаи видео- и фотоматериалами.

Напомним, что 22 сентября хоким Ташкента подписал постановление об усилении в столице деятельности отловных бригад. Поводом для этого стали участившиеся случаи нападения животных на людей. Сразу после новости об этом свою озабоченность действиями городских властей проявили зоозащитники. По их мнению, проблему нужно решать иными, более эффективными и гуманными методами.

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