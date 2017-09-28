Звериная амнистия: в Ташкенте приостановлен отлов бездомных животных

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 27 сен — Sputnik. Столичные власти приостановили объявленный несколько дней назад в Ташкенте массовый отлов бездомных животных после обращения к ним зоозащитников, передает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Читайте также В Узбекистане на выходных ожидаются заморозки

Решение об этом вынес заместитель хокима Ташкента по вопросам молодежной политики, социального развития и духовно-просветительской работы Шухрат Абраров. Именно он встретился с зоозащитниками и пообещал разобраться в ситуации.

По данным Общества по спасению бездомных животных, службы отлова не будут работать до тех пор, пока в хокимияте не состоится совещание на эту тему с участием группы зоозащитников. Как пишет общество на своей страничке в Facebook, данная встреча намечена на 28 сентября. На ней также будут присутствовать другие заинтересованные стороны: представители ветеринарной службы, Минздрава, органы самоуправления граждан, экологи.

«Есть опасность, что истребление уличных животных может привести к ухудшению ситуацию с грызунами в городе, а именно к размножению мышей и крыс. Понятно, чем в итоге это может для всех нас аукнуться», — поделился со Sputnik один из местных зоозащитников.

При этом представители общества защиты животных призывают граждан, столкнувшихся в настоящее время с отловом уличных собак и кошек в городе, а также увидевших отравленные приманки, сообщать об этом активистам группы, и подтверждать эти случаи видео- и фотоматериалами.