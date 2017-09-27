Узбекские и южнокорейские дизайнеры показали свои коллекции в Ташкенте

Источник: Uzdaily.uz

Показ был организован Посольством Республики Корея в Узбекистане и АО «Узбекенгилсаноат».

Фестиваль Korea Festival 2017 приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея и 80-летию проживания корейцев в Узбекистане.

Читайте также В Ташкент приедет брат Майи Плисецкой

Группа молодых дизайнеров из Узбекистана и Южной Кореи представили свои работы. В показе свои коллекции представили такие дизайнеры как Шахноза Гулямова, Дильноза Умирзакова, Ашур Али София, Им Хонг, Юн Чон-хи и т. д.

Отметим, что в рамках Фестиваля Korea Festival 26 сентября в Ташкенте открылась выставка корейских художников. В рамках фестиваля также пройдут корейский кинофестиваль, кулинарный конкурс корейской кухни, и показ мюзикла BIBAP.