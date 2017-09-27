Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Самая тяжелая женщина в мире умерла после множества операций
Какие имена для мальчиков считаются счастливыми
Россиян предупредили о новом виде афер с жильем
Ксения Собчак прогулялась по Москве с авоськой
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
Ксения Собчак прогулялась по Москве с авоськой
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
В России возродят открытые рынки
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8В Москве открыли памятник Калашникову
27 сентября, источник: Uzdaily.uz

Узбекские и южнокорейские дизайнеры показали свои коллекции в Ташкенте

В Ташкенте 27 сентября прошел узбекско-корейский показ мод, который был организован в рамках Фестиваля корейской культуры Korea Festival 2017.

Источник: Uzdaily.uz

Показ был организован Посольством Республики Корея в Узбекистане и АО «Узбекенгилсаноат».

Фестиваль Korea Festival 2017 приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея и 80-летию проживания корейцев в Узбекистане.

Читайте также
В Ташкент приедет брат Майи Плисецкой

Группа молодых дизайнеров из Узбекистана и Южной Кореи представили свои работы. В показе свои коллекции представили такие дизайнеры как Шахноза Гулямова, Дильноза Умирзакова, Ашур Али София, Им Хонг, Юн Чон-хи и т. д.

Отметим, что в рамках Фестиваля Korea Festival 26 сентября в Ташкенте открылась выставка корейских художников. В рамках фестиваля также пройдут корейский кинофестиваль, кулинарный конкурс корейской кухни, и показ мюзикла BIBAP.

Фестиваль Korea Festival также пройдет в Намангане с 4 по 6 октября и Андижане с 5 по 7 октября. Жители и гости Намангана и Андижана смогут посмотреть корейские фильмы и принять участие в конкурсе рисунков для школьников.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Патриарх Кирилл совершит визит в Узбекистан
В Узбекистане примут меры по улучшению условий для лиц с инвалидностью
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Путин подписал указ о призыве в армию 134 тысяч человек
Совладелец «ВИМ-Авиа» покинул Россию
Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Емельяненко заявил, что не приветствует участие женщин в ММА Самый известный российский боец смешанного стиля открыл в Подмосковье школу единоборств Федора Емельяненко
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
Деревню Ленобласти хотят присоединить к Петербургу
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Россияне активно оспаривают кадастровую стоимость жилья
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь