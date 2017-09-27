Узбекские и южнокорейские дизайнеры показали свои коллекции в Ташкенте
В Ташкенте 27 сентября прошел
В Ташкенте 27 сентября прошел
Показ был организован Посольством Республики Корея в Узбекистане и АО «Узбекенгилсаноат».
Фестиваль Korea Festival 2017 приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Узбекистан и Республикой Корея и 80-летию проживания корейцев в Узбекистане.
Группа молодых дизайнеров из Узбекистана и Южной Кореи представили свои работы. В показе свои коллекции представили такие дизайнеры как Шахноза Гулямова, Дильноза Умирзакова, Ашур Али София, Им Хонг, Юн
Отметим, что в рамках Фестиваля Korea Festival 26 сентября в Ташкенте открылась выставка корейских художников. В рамках фестиваля также пройдут корейский кинофестиваль, кулинарный конкурс корейской кухни, и показ мюзикла BIBAP.
Фестиваль Korea Festival также пройдет в Намангане с 4 по 6 октября и Андижане с 5 по 7 октября. Жители и гости Намангана и Андижана смогут посмотреть корейские фильмы и принять участие в конкурсе рисунков для школьников.