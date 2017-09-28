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00:22 (мск), источник: РИА Новости

Якубович предложил чернокожему двойнику открыть собственное «Поле чудес»

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский телеведущий и актер Леонид Якубович в интервью НСН заявил, что не планирует приглашать своего двойника из Гайаны на шоу «Поле чудес».

Источник: РИА "Новости"

Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на сходство главы МИД Гайаны Карла Гриниджа с бессменным ведущим программы на Первом канале. Фото дипломата на Генассамблее ООН успело стать мемом в Рунете.

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​Якубович считает, что Гринидж может открыть у себя в стране собственное шоу. «Он будет вести “Поле чудес” у себя на родине, а я — у себя», — сказал шоумен. Саму новость о внезапном появлении дипломата-двойника он назвал глупостью.

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