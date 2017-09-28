Якубович предложил чернокожему двойнику открыть собственное «Поле чудес»
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский телеведущий и актер Леонид Якубович в интервью НСН заявил, что не планирует приглашать своего двойника из Гайаны на шоу «Поле чудес».
МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Российский телеведущий и актер Леонид Якубович в интервью НСН заявил, что не планирует приглашать своего двойника из Гайаны на шоу «Поле чудес».
Ранее пользователи соцсетей обратили внимание на сходство главы МИД Гайаны Карла Гриниджа с бессменным ведущим программы на Первом канале. Фото дипломата на Генассамблее ООН успело стать мемом в Рунете.
Якубович считает, что Гринидж может открыть у себя в стране собственное шоу. «Он будет вести “Поле чудес” у себя на родине, а я — у себя», — сказал шоумен. Саму новость о внезапном появлении