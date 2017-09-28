Президент Узбекистана примет Патриарха Кирилла
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщила
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщила
Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отметило, что Патриарх Кирилл прибывает в Узбекистан 29 сентября.
Патриарх Кирилл проведет встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны. Он также посетит Самарканд и Бухару.