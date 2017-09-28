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08:17 (мск), источник: Uzdaily.uz

Президент Узбекистана примет Патриарха Кирилла

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла. Об этом сообщила пресс-служба МИД Узбекистана.

Источник: Uzdaily.uz

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана отметило, что Патриарх Кирилл прибывает в Узбекистан 29 сентября.

Патриарх Кирилл проведет встречи в государственных структурах Узбекистана и с руководством Управления мусульман страны. Он также посетит Самарканд и Бухару.

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