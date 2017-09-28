Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Звезда Comedy Woman Сысоева вышла в свет со спутником и детьми
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Киев ответил на призыв Венгрии забыть о "европейской Украине"
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Бузова, Валерия и Орбакайте на премии канала Music Box
Борис Корчевников возвращается на «Россию 1» с новым ток-шоу
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
03:24 (мск), источник: ДЕЙТА

Температура воздуха в Приморье опускается все ниже

Сегодня, 28 сентября, температура воздуха в Приморье снизится еще на несколько градусов, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примгидромет.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +30° 59% 755 мм рт. ст. 4 м/с
Источник: ДЕЙТА

Днем погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер западный, юго-западный умеренный до сильного. Температура воздуха днем +6…+17°C.

Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный слабый до умеренного, во второй половине дня умеренный до сильного. Температура воздуха днем не поднимется выше +14…+16°С.

В Уссурийске днем облачно, слабый дождь. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем +13…+15 °С.

В Находке будет переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер северо-западный умеренный. Воздух днем прогреется до +15…+17°С.

Таисия Масина.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Жителей и гостей Владивостока просят быть осторожными
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
Что происходит с качеством хлеба в России
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи армейцы пропустили три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
ВС разъяснил, в каком случае дача не достанется наследникам
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
6 правил идеального интерьера
ФАС назвала самые частые нарушения в сфере ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь