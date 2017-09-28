Температура воздуха в Приморье опускается все ниже

Температура воздуха в Приморье опускается все ниже

Сегодня, 28 сентября, температура воздуха в Приморье снизится еще на несколько градусов, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примгидромет.