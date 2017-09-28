Температура воздуха в Приморье опускается все ниже
Сегодня, 28 сентября, температура воздуха в Приморье снизится еще на несколько градусов, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примгидромет.
Сегодня, 28 сентября, температура воздуха в Приморье снизится еще на несколько градусов, сообщает «Deita. ru» со ссылкой на Примгидромет.
Днем погоду в Приморье определяет поле пониженного атмосферного давления. В крае ожидается переменная облачность, днем местами небольшой дождь. Ветер западный,
Во Владивостоке переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный,
В Уссурийске днем облачно, слабый дождь. Ветер
В Находке будет переменная облачность, днем небольшой дождь. Ветер
Таисия Масина.