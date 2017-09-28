Во Владивостоке пройдет проверка системы сигнализации о ЧС

В указанный период времени в различных районах Владивостока будут периодически включаться звуковые сирены и речевое оповещение. К распространению сигналов оповещения будут подключены также программы телевизионного вещания «Россия 1», «Россия-24», «Общественное телевидение Приморья», информационные каналы кабельного телевидения компании «Подряд», каналы радио и проводного вещания радиостанций «Радио России» и «Маяк», каналы региональной автоматизированной системы централизованного оповещения Приморского края.

Через операторов мобильной связи будет организована рассылка СМС уведомлений о проведении комплексной проверки системы оповещения. При подаче звукового сигнала «Внимание всем!» будут также задействованы электротифон ледокола «Капитан Хлебников» и терминальные комплексы ОКСИОН ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Отметим, что звук сирены — это предупредительный сигнал оповещения, который включается в случаях аварии, катастрофы, стихийного бедствия, воздушной опасности, угрозы химического, радиоактивного заражения и других опасных явлений во всех подверженных ЧС городах, населенных пунктах, объектах народного хозяйства. Услышав его, необходимо включить телевизор и радио для прослушивания экстренного сообщения.

Руководителям организаций и предприятий всех форм собственности, а также общеобразовательных учреждений рекомендовано в период проведения проверки организовать просмотр указанных информационных теле- и радиоканалов и проведение практических занятий по обеспечению безопасности жизни людей.