Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Известно звание сотрудника ФСБ, сбившего полицейского в Москве
Ученые заявили о вреде кипяченой воды
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Одинаковы с лица: новые губернаторы похожи даже внешнеВ Нижегородской и Самарской областях назначены новые руководители. В соцсетях сразу отметили их сходство, главным образом, внешнее.
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев
45 лет Гвинет Пэлтроу: за что мы любим актрису
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Располневшая Нюша вышла на сцену в купальнике - СМИ
Кристина Асмус восхитила Сеть фото в белье - СМИ
26-летняя россиянка превратила хобби в бизнес, заработав 9 млн
Умерла 37-летняя российская актриса Юнникова
Саакашвили об Украине: города, не торгующие с РФ, в отчаянии
Самбурская показала обнаженную фигуру - СМИ
Путин уволил главного кремлевского борца с коррупцией
Актер Егор Клинаев погиб, помогая участникам ДТП
Фоторепортажи
20В Мексике произошло мощное землетрясение
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
03:38 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Китайские туристы едут к Амуру посмотреть на свои болота

Экзотическое для китайцев место помогут исследовать коллегам ученые из Хабаровска.

Экологи Хабаровского края подписали договор о сотрудничестве с руководством заповедника «Синьцзян» (КНР), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов и руководитель филиала «Комсомольский» Григорий Ван со своими коллегами Иваном Бахтиным и Владимиром Чаковым посетили заповедник «Саньцзян», штаб которого расположен в Фуюане провинции Хэйлунцзян.

Китайские специалисты показали российским ученым водно-болотные угодья, расположенные на территории заповедника от устья Сунгари до устья Уссури на севере, и до оз. Ханка на юге. Этот объект сейчас очень популярен среди жителей Поднебесной.

 — Болота, расположенные в заповеднике «Саньцзян», считаются в КНР экзотикой, потому, что других болотных угодий в Китае точно не осталось, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заведующий лабораторией ресурсов болот и леса ИВЭП ДВО РАН Владимир Чаков. — Поэтому китайцы превратили оставшиеся свои болота в туристический объект. На протяжении семи километров на сваях построили добротную дощатую дорогу. Прогуливаясь по ней, сотни туристов наблюдают за обитателями этой территории.

Чтобы расширить свои знания в исследовании и сохранении болотных угодий, специалисты заповедника «Саньцзян» намерены сотрудничать с болотоведами из Хабаровска.

Большое впечатление произвел на российских экологов музей рыб заповедника. Здесь в огромных аквариумах размещено несколько уже взрослых (судя по размерам) осетров.

Также впечатлила деревня Чжуацзи, расположенная в 46 км от Фуюаня, в которой проживает народность хэчжэ — это родственники нанайцев, живущих по нашу сторону границы. Раньше Чжуацзи представляла собой обычную деревню из китайской глубинки, но сейчас её привели в порядок. Местные жители живут в новых красивых домах и организуют представления для туристов.

В дни пребывания российской делегации в Фуюане, состоялось совещание, итогом которого стало подписание договора о сотрудничестве между «Заповедным Приамурьем» и заповедником Саньцзян.

В октябре этого года руководство заповедника побывает в Хабаровске с ответным визитом для разработки совместных мероприятий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Четверги станут неприёмными днями в хабаровских ЗАГСах
На пожар шкафа в хабаровском «Интуристе» выезжали по высшему рангу
Источник раскрыл подробности ликвидации Доку Умарова
Названа дата прекращения регулярных рейсов «ВИМ-Авиа»
Хватит летать: почему США закрывают небо для российских военных
Что происходит с качеством хлеба в России
«Манчестер Юнайтед» разгромил ЦСКА в матче Лиги чемпионов
Васильева призвала изучать в школах один иностранный язык
Александр Емельяненко победил нокаутом в первом бою за три года
Спорт
Не сдюжили: ЦСКА потерпел разгромное поражение от «Ман Юнайтед» Уже в первом тайме встречи армейцы пропустили три безответных мяча, включая дубль в исполнении Ромелу Лукаку
Авто
Самая красивая Lada: первые видео серийной машины (онлайн) В эти минуты журналисты тестируют универсалы Lada Vesta SW, откуда заместитель главного редактора «Авто Mail.Ru» Юрий Урюков прислал короткий видеоролик
Hi-Tech
Предзаказы iPhone 8 в России: полный провал Первые дни после открытия предзаказа показали вялый интерес к модели
Кино
Погиб 18-летний актер из «Физрука» Егор Клинаев Трагедия произошла, когда молодой человек пытался помочь пострадавшим в ДТП
Недвижимость
В России стали чаще обманывать покупателей новостроек
Хранение в маленькой квартире: как разместить все необходимое
Стали известны стартовые площадки по реновации
В России удвоилось число злостных неплательщиков за ЖКХ
Леди
Как выглядят модные и немодные сапоги (фото) Красивые сапоги встречаются в природе так же редко, как амурские тигры. Читайте о том, какие модели покупать не раздумывая, а какие пора давно забыть, как страшный сон
Дети
В Воронежском роддоме перепутали пол младенца Жительница города Лиски Воронежской области Оксана Колесникова очень удивилась, обнаружив уже дома, что родила не дочку Машу, а сына Мишу.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь