Китайские туристы едут к Амуру посмотреть на свои болота

Экологи Хабаровского края подписали договор о сотрудничестве с руководством заповедника «Синьцзян» (КНР), сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Директор ФГБУ «Заповедное Приамурье» Владимир Андронов и руководитель филиала «Комсомольский» Григорий Ван со своими коллегами Иваном Бахтиным и Владимиром Чаковым посетили заповедник «Саньцзян», штаб которого расположен в Фуюане провинции Хэйлунцзян.

Китайские специалисты показали российским ученым водно-болотные угодья, расположенные на территории заповедника от устья Сунгари до устья Уссури на севере, и до оз. Ханка на юге. Этот объект сейчас очень популярен среди жителей Поднебесной.

— Болота, расположенные в заповеднике «Саньцзян», считаются в КНР экзотикой, потому, что других болотных угодий в Китае точно не осталось, — рассказал ИА «Хабаровский край сегодня» заведующий лабораторией ресурсов болот и леса ИВЭП ДВО РАН Владимир Чаков. — Поэтому китайцы превратили оставшиеся свои болота в туристический объект. На протяжении семи километров на сваях построили добротную дощатую дорогу. Прогуливаясь по ней, сотни туристов наблюдают за обитателями этой территории.

Чтобы расширить свои знания в исследовании и сохранении болотных угодий, специалисты заповедника «Саньцзян» намерены сотрудничать с болотоведами из Хабаровска.

Большое впечатление произвел на российских экологов музей рыб заповедника. Здесь в огромных аквариумах размещено несколько уже взрослых (судя по размерам) осетров.

Также впечатлила деревня Чжуацзи, расположенная в 46 км от Фуюаня, в которой проживает народность хэчжэ — это родственники нанайцев, живущих по нашу сторону границы. Раньше Чжуацзи представляла собой обычную деревню из китайской глубинки, но сейчас её привели в порядок. Местные жители живут в новых красивых домах и организуют представления для туристов.

В дни пребывания российской делегации в Фуюане, состоялось совещание, итогом которого стало подписание договора о сотрудничестве между «Заповедным Приамурьем» и заповедником Саньцзян.