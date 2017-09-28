Воспитателям детсадов в Иркутске с 1 сентября увеличили зарплату

В Иркутске помощникам воспитателей и младшим воспитателям муниципальных детских садов с 1 сентября 2017 года увеличена заработная плата. Об этом сообщил глава города Дмитрий Бердников на торжественном приеме, посвященном Дню дошкольных работников.

По поручению мэра Иркутска департамент образования установил повышающий коэффициент в размере 20% к окладу по должности помощник воспитателя и младший воспитатель. Уровень средней зарплаты этой категории работников детсадов составляет 14,5 тысяч рублей в месяц. Данное решение позволит увеличить гарантированную часть зарплаты в среднем на 1 600 рублей в месяц. На эти цели до конца года выделят более 13 млн рублей.