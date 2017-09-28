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04:22 (мск), источник: АиФ Иркутск

Воспитателям детсадов в Иркутске с 1 сентября увеличили зарплату

Повышенную заработную плату получат работники двух категорий.

Источник: РИА "Новости"

В Иркутске помощникам воспитателей и младшим воспитателям муниципальных детских садов с 1 сентября 2017 года увеличена заработная плата. Об этом сообщил глава города Дмитрий Бердников на торжественном приеме, посвященном Дню дошкольных работников.

По поручению мэра Иркутска департамент образования установил повышающий коэффициент в размере 20% к окладу по должности помощник воспитателя и младший воспитатель. Уровень средней зарплаты этой категории работников детсадов составляет 14,5 тысяч рублей в месяц. Данное решение позволит увеличить гарантированную часть зарплаты в среднем на 1 600 рублей в месяц. На эти цели до конца года выделят более 13 млн рублей.

На торжественном приеме мэр вручил более 200 работникам дошкольных учреждений благодарности, медали «За безупречный труд и личный вклад в развитие системы образования» и другие награды.

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