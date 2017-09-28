В Яковлевском районе можно бесплатно собрать арбузы
Заброшенные поля с арбузами обнаружены в Яковлевском районе. Местные жители массово отправляются на сбор сладкой ягоды, которая, как оказалось, бесплатная. Кому это выгодно?
Заброшенные поля с арбузами обнаружены в Яковлевском районе. Местные жители массово отправляются на сбор сладкой ягоды, которая, как оказалось, бесплатная. Кому это выгодно?
За бесплатными арбузами жители Яковлевки едут на это поле. По одиночке или целыми семьями. Вывозить можно сколько угодно сладкой ягоды, и никто не попросит за это денег. За полчаса можно заготовить несколько десятков арбузов.
Сергей Иванов, житель: «Жена позвонила, сказала, в районе Лазаревки забросили поля. Арбузов много, хватит на весь Арсеньев. Приезжайте, собирайте».
Бахчеводы Яковлевского района собрали неплохой урожай арбузов. Сезон закончился, а с оставшейся на поле продукцией что делать?
Эриксон Вонгай возглавляет корейскую диаспору в Арсеньеве. Выращивать арбузы — это его семейное дело. Всю весну и лето он вместе с помощниками трудился в поле. Основную массу арбузов продали еще в пик сезона. Но затем с первым похолоданием оптовая цена на сладкую ягоду упала до 7 рублей за кг.
Эриксон Вонгай, глава крестьянского хозяйства: «Это совсем не неожиданно. У нас такое каждый год. Когда нам получается нерентабельным поле, мы его оставляем и уходим, а знакомым говорим: “Идите, собирайте, там есть еще арбузы”. Знакомые говорят знакомым. Так что получается, что поле они полностью вычищают».
До конца собрать остатки арбузов получится еще не скоро. Так вышло, что когда фермеры забросили поле во время первых холодов, арбузы были еще мелкими. Но затем пригрело солнышко и бахча пошла в рост. Теперь на поле — созревшие полосатые ягоды по 4—5 килограммов каждая, и причем бесплатная.