В Яковлевском районе можно бесплатно собрать арбузы

Источник: Вести Приморье

За бесплатными арбузами жители Яковлевки едут на это поле. По одиночке или целыми семьями. Вывозить можно сколько угодно сладкой ягоды, и никто не попросит за это денег. За полчаса можно заготовить несколько десятков арбузов.

Сергей Иванов, житель: «Жена позвонила, сказала, в районе Лазаревки забросили поля. Арбузов много, хватит на весь Арсеньев. Приезжайте, собирайте».

Бахчеводы Яковлевского района собрали неплохой урожай арбузов. Сезон закончился, а с оставшейся на поле продукцией что делать?

Эриксон Вонгай возглавляет корейскую диаспору в Арсеньеве. Выращивать арбузы — это его семейное дело. Всю весну и лето он вместе с помощниками трудился в поле. Основную массу арбузов продали еще в пик сезона. Но затем с первым похолоданием оптовая цена на сладкую ягоду упала до 7 рублей за кг.

Эриксон Вонгай, глава крестьянского хозяйства: «Это совсем не неожиданно. У нас такое каждый год. Когда нам получается нерентабельным поле, мы его оставляем и уходим, а знакомым говорим: “Идите, собирайте, там есть еще арбузы”. Знакомые говорят знакомым. Так что получается, что поле они полностью вычищают».