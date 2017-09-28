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05:41 (мск), источник: AmurMedia.ru

Системный сбой оставил абонентов Ростелекома в Хабаровском крае без интернета

Неисправность обещали устранить сначала до 12.00. 28 сентября, а затем и до 16.00.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

Программный сбой, произошедший вчера днем, лишил абонентов Ростелекома в Хабаровском крае интернета. Провайдер просит у абонентов прощения за причиненные неудобства, но как долго продлятся работы, точно не уведомляет, перенося сроки восстановления связи, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Вчера абоненты Ростелекома по Хабаровскому краю были неприятно удивлены: телефонная связь и телевещание действовали исправно, а вот связь со всемирной паутиной пропала бесследно.

На все отчаянные призывы вернуться, выбиваемые на клавиатуре, возникал бесстрастный ответ: «Нет подключения к интернету».

— Да, в самом деле, к сожалению, произошел глобальный системный сбой, интернет-связь пропала по всей сети Ростелекома в Хабаровском крае. Работы ведутся и, предположительно, закончатся 28 сентября к 12.00. Приносим свои извинения за доставленные неудобства, — печально извинялся вчера оператор call-сenter компании.

Однако неисправность, видимо, оказалась серьезнее, чем думали. Сегодня утром в call-сenter сообщили, что проблема будет решена уже к 16.00.

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