Системный сбой оставил абонентов Ростелекома в Хабаровском крае без интернета
Неисправность обещали устранить сначала до 12.00. 28 сентября, а затем и до 16.00.
Неисправность обещали устранить сначала до 12.00. 28 сентября, а затем и до 16.00.
Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.
Программный сбой, произошедший вчера днем, лишил абонентов Ростелекома в Хабаровском крае интернета. Провайдер просит у абонентов прощения за причиненные неудобства, но как долго продлятся работы, точно не уведомляет, перенося сроки восстановления связи, сообщает корр. ИА AmurMedia.
Вчера абоненты Ростелекома по Хабаровскому краю были неприятно удивлены: телефонная связь и телевещание действовали исправно, а вот связь со всемирной паутиной пропала бесследно.
На все отчаянные призывы вернуться, выбиваемые на клавиатуре, возникал бесстрастный ответ: «Нет подключения к интернету».
— Да, в самом деле, к сожалению, произошел глобальный системный сбой,
Однако неисправность, видимо, оказалась серьезнее, чем думали. Сегодня утром в