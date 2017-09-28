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04:44 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Суд отказал экс-главе Дальнегорска в залоге в 1,5 млн рублей

Отстраненный от должности Игорь Сахута останется под домашним арестом до 13 декабря.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.

Приморский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока о мере пресечения для экс-мэра Дальнегорска Игоря Сахуты, отклонив ходатайство стороны защиты о залоге в 1,5 млн рублей и подписке о невыезде. Отстраненный от должности мэр останется под домашним арестом до 13 декабря, сообщает корр. ИА PrimaMedia.

Напомним, что второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Приморью возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Указывалось, что в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорска, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования жилищно-коммунального хозяйства, бюджету Приморского края и бюджету Дальнегорского городского округа причинен материальный ущерб в размере не менее 22 млн рублей.

В декабре 2016 года суд отправил Игоря Сахуту в СИЗО, 2 июля 2017 года Ленинский районный суд Владивостока изменил меру пресечения на домашний арест. Также в июле Игорь Сахута был отстранен от должности главы Дальнегорска.

Ранее Ленинский районный суд Владивостока продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 декабря. Однако сторона защиты не согласилась с вердиктом и подала ходатайство об отмене такого решения в апелляционную инстанцию Приморского краевого суда.

Адвокат просил выпустить Игоря Сахуту под подписку о невыезде и залоге в 1,5 млн рублей. Доводы защиты строились на том, что отстраненный глава Дальнегорска имеет проблемы со здоровьем.

«У моего подзащитного в данный момент плохое состояние здоровья. Он проходил медицинское обследование 26 сентября в одной из клиник Владивостока. У него были выявлены ряд серьезных заболеваний. Был составлен план лечения, поэтому ему необходимо посещение врача на постоянной основе», — рассказал адвокат.

Также сторона защиты утверждает, что следствие носит затяжной характер, потому что с момента изменения меры пресечения на домашний арест с отстраненным мэром Дальнегорска не было проведено ни одного следственного действия. Кроме этого, по словам адвоката, с декабря следствие уже могло провести все необходимые мероприятия: опрос свидетелей, осмотр мест преступления, получить заключения экспертов, очные ставки, выдвижения окончательных обвинений и другие.

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По словам самого Игоря Сахуты, он с первого дня активно сотрудничает со следствием, предоставляет все документы, доказывающие его невиновность.

«Кроме того информация, где говорится, что я имею обширные связи в органах МВД, других силовых структурах, иных органах власти Приморского края, которые могут быть использованы мною для воспрепятствования ходу расследования по уголовному делу, не соответствует действительности», — сказал в своем слове Сахута.

Следствие в свою очередь продолжает настаивать, что Игорь Сахута может оказывать давление на свидетелей и других участников процесса.

«Несмотря на отстранение от занимаемой должности и в силу занимаемого положения, а также исходя из сложившихся за период работы отношений между работниками горадминистрации и ним, он все еще может иметь влияние в администрации Дальнегорска. Кроме этого не проведение каких-либо следственных действий в указанный от стороны защиты период не говорит о затяжном характере следствия. Так как инкриминируемые преступления совершались в течение длительного периода времени», — заявила сторона гособвинения.

Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, заслушав стороны, суд не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого решения Ленинского районного суда Владивостока.

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