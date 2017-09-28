Суд отказал экс-главе Дальнегорска в залоге в 1,5 млн рублей
Отстраненный от должности Игорь Сахута останется под домашним арестом до 13 декабря.
Отстраненный от должности Игорь Сахута останется под домашним арестом до 13 декабря.
Владивосток, 28 сентября, PrimaMedia.
Приморский краевой суд оставил в силе решение Ленинского районного суда Владивостока о мере пресечения для
Напомним, что второй отдел по расследованию особо важных дел СК по Приморью возбудил уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями в администрации Дальнегорского городского округа при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Указывалось, что в конце 2015 года должностное лицо из числа сотрудников администрации, достоверно зная о среднерыночной стоимости 1 кв. метра на вторичном рынке Дальнегорска, организовало проведение электронных аукционов на приобретение жилых помещений (благоустроенных квартир в многоквартирном доме) для переселения граждан по муниципальной адресной программе. Всего было издано 17 распоряжений о приобретении 34 квартир по завышенным ценам. После чего сотрудник администрации обеспечил приемку и оплату в установленном контрактом размере. В результате Фонду реформирования
Ранее Ленинский районный суд Владивостока продлили меру пресечения в виде домашнего ареста до 13 декабря. Однако сторона защиты не согласилась с вердиктом и подала ходатайство об отмене такого решения в апелляционную инстанцию Приморского краевого суда.
Адвокат просил выпустить Игоря Сахуту под подписку о невыезде и залоге в 1,5 млн рублей. Доводы защиты строились на том, что отстраненный глава Дальнегорска имеет проблемы со здоровьем.
«У моего подзащитного в данный момент плохое состояние здоровья. Он проходил медицинское обследование 26 сентября в одной из клиник Владивостока. У него были выявлены ряд серьезных заболеваний. Был составлен план лечения, поэтому ему необходимо посещение врача на постоянной основе», — рассказал адвокат.
Также сторона защиты утверждает, что следствие носит затяжной характер, потому что с момента изменения меры пресечения на домашний арест с отстраненным мэром Дальнегорска не было проведено ни одного следственного действия. Кроме этого, по словам адвоката, с декабря следствие уже могло провести все необходимые мероприятия: опрос свидетелей, осмотр мест преступления, получить заключения экспертов, очные ставки, выдвижения окончательных обвинений и другие.
По словам самого Игоря Сахуты, он с первого дня активно сотрудничает со следствием, предоставляет все документы, доказывающие его невиновность.
«Кроме того информация, где говорится, что я имею обширные связи в органах МВД, других силовых структурах, иных органах власти Приморского края, которые могут быть использованы мною для воспрепятствования ходу расследования по уголовному делу, не соответствует действительности», — сказал в своем слове Сахута.
Следствие в свою очередь продолжает настаивать, что Игорь Сахута может оказывать давление на свидетелей и других участников процесса.
«Несмотря на отстранение от занимаемой должности и в силу занимаемого положения, а также исходя из сложившихся за период работы отношений между работниками горадминистрации и ним, он все еще может иметь влияние в администрации Дальнегорска. Кроме этого не проведение
Изучив материалы дела, доводы апелляционной жалобы и возражений на нее, заслушав стороны, суд не нашел оснований для изменения или отмены обжалуемого решения Ленинского районного суда Владивостока.