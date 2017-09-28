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04:47 (мск), источник: Baikal-info.ru

Более 60 человек пришли на акцию по профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутске

Более 60 человек без определенного места жительства приняли участие в акции «Будь здоров!», которую провел в Иркутске областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболевания, АНО «Шанс» и благотворительный фонд «Оберег». Об этом 27 сентября 2017 года сообщает Агентство социальной информации.

В одном из городских скверов несколько часов работал мобильный медицинский пункт, где все желающие смогли бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, проконсультироваться с врачами по поводу профилактики и лечения этого заболевания. Во время акции 26 человек, включая прохожих, сдали кровь, к сожалению, были выявлены три положительных результата. «Мы были очень удивлены, что такое большое количество людей этой категории решили сдать анализы, приходили даже парами. У двух людей с положительным результатом даже не оказалось документов, один уехал работать вахтовым методом, мы с ними договорились, что они придут в Центр позже, чтобы провести полное обследование и при необходимости начать лечение», — прокомментировала АСИ специалист по социальной работе Центра СПИД Марина Коломанова.

Врачи также провели профилактические беседы о туберкулезе с людьми без определенного места жительства, потому что они живут, как правило, в подвалах, теплотрассах, в скученных, антисанитарных условиях. А в Иркутской области уровень распространение этого заболевания почти в два раза выше, чем в среднем по России.

Марина Коломанова отметили, что привлечь на акцию такое большое количество людей асоциального образа жизни удалось с помощью общественных организаций. Волонтеры фонда «Оберег» раздавали людям без крыши над головой теплую одежду, которую приносят горожане. Помощь в приготовлении горячего питания выделил иркутский предприниматель, постоянный партнер АНО «Шанс». «Мы верим, что когда-нибудь эти люди смогут вернуться к полноценному, нормальному образу жизни», — прокомментировала директор организации Баирма Бутитова.

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