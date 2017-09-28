Более 60 человек пришли на акцию по профилактике ВИЧ-инфекции в Иркутске

В одном из городских скверов несколько часов работал мобильный медицинский пункт, где все желающие смогли бесплатно и анонимно сдать экспресс-тест на ВИЧ-инфекцию, проконсультироваться с врачами по поводу профилактики и лечения этого заболевания. Во время акции 26 человек, включая прохожих, сдали кровь, к сожалению, были выявлены три положительных результата. «Мы были очень удивлены, что такое большое количество людей этой категории решили сдать анализы, приходили даже парами. У двух людей с положительным результатом даже не оказалось документов, один уехал работать вахтовым методом, мы с ними договорились, что они придут в Центр позже, чтобы провести полное обследование и при необходимости начать лечение», — прокомментировала АСИ специалист по социальной работе Центра СПИД Марина Коломанова.