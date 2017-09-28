Во Владивостоке сорвался суд над экс-руководителем завода «Радиоприбор»

Источник: Восток Медиа

Во Владивостоке никак не могут продолжить суд над бывшим гендиректором завода «Радиоприбор» Михаилом Харченко, сообщает РИА «Восток-Медиа». Заседание уже в который раз переносят из-за болезни подсудимого.

В четверг, 28 сентября, в Первомайском районном суде Владивостока должно было состояться очередное заседание по делу экс-руководителя оборонного завода «Радиоприбор» Михаила Харченко. Его обвиняют сразу по двум статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Невыплата заработной платы». Эти два дела рассматриваются параллельно. Однако уже долгое время судебных заседаний не было из-за болезни обвиняемого.

Сегодняшнее заседание также пришлось отложить. Как сказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» судья Екатерина Таирова, Михаил Харченко не смог явиться в суд из-за болезни. Когда рассмотрение дела продолжится, сказать пока сложно. Этот вопрос стороны суда обсудят позже.