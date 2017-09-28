Во Владивостоке сорвался суд над экс-руководителем завода «Радиоприбор»
Как сообщила судья, Михаил Харченко серьёзно болеет.
Как сообщила судья, Михаил Харченко серьёзно болеет.
Во Владивостоке никак не могут продолжить суд над бывшим гендиректором завода «Радиоприбор» Михаилом Харченко, сообщает РИА «Восток-Медиа». Заседание уже в который раз переносят
В четверг, 28 сентября, в Первомайском районном суде Владивостока должно было состояться очередное заседание по делу
Сегодняшнее заседание также пришлось отложить. Как сказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» судья Екатерина Таирова, Михаил Харченко не смог явиться в суд
Скандал вокруг завода «Радиоприбор» разгорелся в 2015 году. Предприятие оказалось в финансовой яме, несмотря на то, что выполняло государственные заказы. Завод стал самым крупным зарплатным должником на Дальнем Востоке: коллективу в общей сложности не выплатили 223 миллиона рублей. Правоохранительные органы посчитали, что виновником ситуации является Михаил Харченко. Однако бывший гендиректор предприятия до сих пор не признал свою вину.