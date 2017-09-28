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05:42 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Жители Хабаровского края не смогут купить электроудочки в интернете

Сайты по торговле запрещенными орудиями лова рыбы прикроют по требованию прокуратуры.

Два сайта, на которых прокуратура выявила в свободном доступе информацию о продаже электроудочек, прикроют по решению суда. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в прокуратуре Центрального района, электрические удочки входят в перечень запрещенных орудий лова рыбы и поэтому не могут находиться в свободной продаже.

— Мониторингом подобных сайтов мы занимаемся регулярно. В основном смотрим, где размещаются объявления о продаже алкоголя, наркотических веществ, курительных смесей, экстремистские материалы. В этот раз мониторинг проводился на предмет соблюдения законодательства об охране окружающей среды. И в ходе проверок мы обнаружили сайт с объявлениями о продаже электрических удочек, — говорит и.о. прокурора Центрального района Хабаровска Светлана Плахотнюк. — Этот прибор применяется для варварского браконьерского вылова рыбы. В воду подается электрический импульс, который убивает не одну рыбу, а сразу несколько, что наносит серьезный ущерб живой природе. Кстати, использование электроудочек и их оборот запрещены законом «О рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов». После того, как решение суда вступит в законную силу, Роскомнадзор ограничит доступ к интернет-ресурсам.

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