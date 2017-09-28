Число посетителей столичных рынков увеличилось вдвое
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Этим летом количество посетителей
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Этим летом количество посетителей
«В прошлые годы
За лето в восьми
«Для увеличения числа посетителей столичный бизнес предлагал своим гостям широкий спектр услуг. Здесь проводились различные
Также в летнее время выросла посещаемость столичных рынков.
«В период проведения ЭКСПО рынки Астаны изменили график работы, тем самым оказав поддержку столичному бизнесу: магазинам, кафе, ресторанам. За это время посещаемость рынков в среднем составила около 15 тыс. человек. Данный показатель также вырос в 2−2,5 раза», — отметила Каугабаева.