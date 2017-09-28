Число посетителей столичных рынков увеличилось вдвое

«В прошлые годы торгово-развлекательные центры посещали в среднем около 32 тыс. человек. В период проведения выставки ЭКСПО этот показатель вырос в два раза. Соответственно, увеличились и объемы продаж», — сообщила Каугабаева.

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За лето в восьми торгово-развлекательных центрах Астаны были проведены более 180 различных мероприятий.

«Для увеличения числа посетителей столичный бизнес предлагал своим гостям широкий спектр услуг. Здесь проводились различные культурно-массовые мероприятия, организовывались ярмарки казахстанских дизайнеров, реализовывалась сувенирная продукция. Большое внимание предприниматели уделили развитию детского досуга», — сказала Рысгуль Каугабаева.

Также в летнее время выросла посещаемость столичных рынков.