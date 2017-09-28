Радужная форель из Кузбасса. Когда мы обеспечим себя рыбой?

По планам, первую рыбу мы получим уже к декабрю этого года. К 2020 г. руководство завода планирует также выращивать сома и производить собственные корма. Когда кузбассовцы попробуют сибирской форели, выясняла корреспондент «АиФ-Кузбасс».

Дешевле не будет.

Об открытии завода по выращиванию форели в Юрге, получившей статус территории опережающего социально-экономического развития, говорили давно. В октябре прошлого года «Сибирская инвестиционная группа» стала первым резидентом ТОСЭР и начала пользоваться всеми льготами. Площадку ей выделили в заброшенном, полуразрушенном здании завода по ремонту дорожных машин «Дормаш». От здания оставили только фундамент, несущие столбы и крышу. В целом собственники вложили в предприятие на первом этапе строительства 700 млн руб. По плану, эти деньги окупятся за шесть лет, и ежемесячно здесь будут выпускать 80 тонн форели, а за год — 1007 тонн.

Как рассказал директор завода Борис Горшунов, предприятие спроектировали российские специалисты, используя технологии отечественных научно-исследовательских институтов и опыт зарубежных компаний. По словам предпринимателя, продавать форель будут в Кемеровской области и в ближайших регионах. Правда, несмотря на то, что рыбу мы будем производить дома, дешевле она не будет. Себестоимость килограмма форели оценили в 170−200 руб., а оптовую цену заявили — 370−420 руб. По данным Кемеровостата, в среднем в кузбасских магазинах килограмм лососёвых стоит 413 руб.

Как объясняет Горшунов, хоть технологии и отечественные, но без импорта всё же никуда: корма сегодня приходится покупать за рубежом, так же, как и мальков. По планам, отбить деньги, вложенные в проект, удастся только через шесть лет. Если финансовой анализ покажет перспективы, то собственники настроены построить вторую и третью очереди завода, чтобы производить более дешёвого и доступного населению африканского сома и собственные корма. Вложения во вторую и третью очереди оценивают в 600 млн руб. При этом общий выпуск завода составит 2,5 тыс. тонн рыбы в год. Это больше, чем производят все рыбные предприятия области. Например, производственная мощность самого крупного нашего предприятия «Беловское рыбное хозяйства» (38% товарной рыбы области, по данным областной администрации) составляет 500 тонн в год. Кстати, беловские рыбоводы обеспечивают искусственно выведенными мальками не только Кузбасс, но и Новосибирскую, Томскую, Омскую, Читинскую области, Алтайский край. В 2016 г. Кузбасс в общей сложности произвёл 933 тонны рыбы при среднем потреблении 54 тыс. тонн в год.

Своей не хватит.

Василий Соколов

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов высоко оценивает перспективы юргинского завода: «Благодаря санкциям рыбный рынок будет развиваться, и пока он не занят. Рыбоводческих предприятий много, но почти 70% — мелкие хозяйства, которые производят менее 100 тонн по году. Основная проблема в том, что они не могут выйти на рынок, им остаются ярмарки. Только индустриальное рыболовство может дать высокий экономический успех и рост». Действительно, кузбасские предприниматели, которые пытаются вырастить форель, давно сетуют на то, что наладить связи с торговыми сетями не получается из-за небольших объёмов производства и из-за низкой закупочной цены, тогда как расходы на выращивание большие.

Виктор Макеев