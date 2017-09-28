Радужная форель из Кузбасса. Когда мы обеспечим себя рыбой?
На прошлой неделе в Юрге открыли первый в Кузбассе, да и в Сибири тоже, завод по выращиванию радужной форели на установках замкнутого водоснабжения.
На прошлой неделе в Юрге открыли первый в Кузбассе, да и в Сибири тоже, завод по выращиванию радужной форели на установках замкнутого водоснабжения.
По планам, первую рыбу мы получим уже к декабрю этого года. К 2020 г. руководство завода планирует также выращивать сома и производить собственные корма. Когда кузбассовцы попробуют сибирской форели, выясняла корреспондент «АиФ-Кузбасс».
Дешевле не будет.
Об открытии завода по выращиванию форели в Юрге, получившей статус территории опережающего
Как рассказал директор завода Борис Горшунов, предприятие спроектировали российские специалисты, используя технологии отечественных
Как объясняет Горшунов, хоть технологии и отечественные, но без импорта всё же никуда: корма сегодня приходится покупать за рубежом, так же, как и мальков. По планам, отбить деньги, вложенные в проект, удастся только через шесть лет. Если финансовой анализ покажет перспективы, то собственники настроены построить вторую и третью очереди завода, чтобы производить более дешёвого и доступного населению африканского сома и собственные корма. Вложения во вторую и третью очереди оценивают в 600 млн руб. При этом общий выпуск завода составит 2,5 тыс. тонн рыбы в год. Это больше, чем производят все рыбные предприятия области. Например, производственная мощность самого крупного нашего предприятия «Беловское рыбное хозяйства» (38% товарной рыбы области, по данным областной администрации) составляет 500 тонн в год. Кстати, беловские рыбоводы обеспечивают искусственно выведенными мальками не только Кузбасс, но и Новосибирскую, Томскую, Омскую, Читинскую области, Алтайский край. В 2016 г. Кузбасс в общей сложности произвёл 933 тонны рыбы при среднем потреблении 54 тыс. тонн в год.
Своей не хватит.
Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов высоко оценивает перспективы юргинского завода: «Благодаря санкциям рыбный рынок будет развиваться, и пока он не занят. Рыбоводческих предприятий много, но почти 70% — мелкие хозяйства, которые производят менее 100 тонн по году. Основная проблема в том, что они не могут выйти на рынок, им остаются ярмарки. Только индустриальное рыболовство может дать высокий экономический успех и рост». Действительно, кузбасские предприниматели, которые пытаются вырастить форель, давно сетуют на то, что наладить связи с торговыми сетями не получается
Как объясняет финансовый аналитик Виктор Макеев, процесс полного обеспечения региона собственной рыбой может продлиться десятилетия. На это, прежде всего, может повлиять цена: импортные корма могут взлететь в цене, если взлетит курс доллара. Поэтому дешевле начать с уже имеющихся технологий и с более дешёвой для производства и покупки потребителем рыбы. «Для выращивания форели требуются особые условия, что повлечёт за собой дополнительную затратную часть. Более того, кормовая база пока ещё остаётся импортной и колеблется (по сегодняшнему курсу) на уровне 2 долларов США за килограмм (по сегодняшнему курсу 115 руб.). Как показывает практика, стоимость выращивания форели колеблется в пределах 230−300 руб. Себестоимость килограмма форели оценили в 170−200 руб., а в рознице ещё дороже, позволяет рассчитывать на успешное ведение хозяйства, но в рамках нового направления уже существующего фермерского хозяйства. Это наименее затратный механизм — внедрять новое направление на сформированном хозяйстве или на площадях для модернизации, что позволит с наименьшими затратами достигнуть быстрого возврата вложенного капитала и впоследствии увеличивать производство».