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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Радужная форель из Кузбасса. Когда мы обеспечим себя рыбой?

На прошлой неделе в Юрге открыли первый в Кузбассе, да и в Сибири тоже, завод по выращиванию радужной форели на установках замкнутого водоснабжения.

По планам, первую рыбу мы получим уже к декабрю этого года. К 2020 г. руководство завода планирует также выращивать сома и производить собственные корма. Когда кузбассовцы попробуют сибирской форели, выясняла корреспондент «АиФ-Кузбасс».

Дешевле не будет.

Об открытии завода по выращиванию форели в Юрге, получившей статус территории опережающего социально-экономического развития, говорили давно. В октябре прошлого года «Сибирская инвестиционная группа» стала первым резидентом ТОСЭР и начала пользоваться всеми льготами. Площадку ей выделили в заброшенном, полуразрушенном здании завода по ремонту дорожных машин «Дормаш». От здания оставили только фундамент, несущие столбы и крышу. В целом собственники вложили в предприятие на первом этапе строительства 700 млн руб. По плану, эти деньги окупятся за шесть лет, и ежемесячно здесь будут выпускать 80 тонн форели, а за год — 1007 тонн.

Как рассказал директор завода Борис Горшунов, предприятие спроектировали российские специалисты, используя технологии отечественных научно-исследовательских институтов и опыт зарубежных компаний. По словам предпринимателя, продавать форель будут в Кемеровской области и в ближайших регионах. Правда, несмотря на то, что рыбу мы будем производить дома, дешевле она не будет. Себестоимость килограмма форели оценили в 170−200 руб., а оптовую цену заявили — 370−420 руб. По данным Кемеровостата, в среднем в кузбасских магазинах килограмм лососёвых стоит 413 руб.

Как объясняет Горшунов, хоть технологии и отечественные, но без импорта всё же никуда: корма сегодня приходится покупать за рубежом, так же, как и мальков. По планам, отбить деньги, вложенные в проект, удастся только через шесть лет. Если финансовой анализ покажет перспективы, то собственники настроены построить вторую и третью очереди завода, чтобы производить более дешёвого и доступного населению африканского сома и собственные корма. Вложения во вторую и третью очереди оценивают в 600 млн руб. При этом общий выпуск завода составит 2,5 тыс. тонн рыбы в год. Это больше, чем производят все рыбные предприятия области. Например, производственная мощность самого крупного нашего предприятия «Беловское рыбное хозяйства» (38% товарной рыбы области, по данным областной администрации) составляет 500 тонн в год. Кстати, беловские рыбоводы обеспечивают искусственно выведенными мальками не только Кузбасс, но и Новосибирскую, Томскую, Омскую, Читинскую области, Алтайский край. В 2016 г. Кузбасс в общей сложности произвёл 933 тонны рыбы при среднем потреблении 54 тыс. тонн в год.

Своей не хватит.

Василий Соколов

Заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Василий Соколов высоко оценивает перспективы юргинского завода: «Благодаря санкциям рыбный рынок будет развиваться, и пока он не занят. Рыбоводческих предприятий много, но почти 70% — мелкие хозяйства, которые производят менее 100 тонн по году. Основная проблема в том, что они не могут выйти на рынок, им остаются ярмарки. Только индустриальное рыболовство может дать высокий экономический успех и рост». Действительно, кузбасские предприниматели, которые пытаются вырастить форель, давно сетуют на то, что наладить связи с торговыми сетями не получается из-за небольших объёмов производства и из-за низкой закупочной цены, тогда как расходы на выращивание большие.

Виктор Макеев

Как объясняет финансовый аналитик Виктор Макеев, процесс полного обеспечения региона собственной рыбой может продлиться десятилетия. На это, прежде всего, может повлиять цена: импортные корма могут взлететь в цене, если взлетит курс доллара. Поэтому дешевле начать с уже имеющихся технологий и с более дешёвой для производства и покупки потребителем рыбы. «Для выращивания форели требуются особые условия, что повлечёт за собой дополнительную затратную часть. Более того, кормовая база пока ещё остаётся импортной и колеблется (по сегодняшнему курсу) на уровне 2 долларов США за килограмм (по сегодняшнему курсу 115 руб.). Как показывает практика, стоимость выращивания форели колеблется в пределах 230−300 руб. Себестоимость килограмма форели оценили в 170−200 руб., а в рознице ещё дороже, позволяет рассчитывать на успешное ведение хозяйства, но в рамках нового направления уже существующего фермерского хозяйства. Это наименее затратный механизм — внедрять новое направление на сформированном хозяйстве или на площадях для модернизации, что позволит с наименьшими затратами достигнуть быстрого возврата вложенного капитала и впоследствии увеличивать производство».

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