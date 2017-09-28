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05:39 (мск), источник: Восток Медиа

Аэропорт в Николаевске-на-Амуре станет доступнее для инвалидов

Преобразования стали возможны после вмешательства прокуратуры.

Источник: РИА "Новости"

Люди с ограниченными возможностями здоровья в скором времени смогут воспользоваться Николаевским-на-Амуре аэропортом. На исправлении выявленных нарушений настоял транспортный прокурор, обратившись в суд.

Правоохранитель проверил доступность аэропорта для маломобильных групп населения. Оказалось, что в аэровокзале нет технических средств для вызова работников в местах прибытия пассажиров. Также ограничена транспортировка индивидуальных средств передвижения, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края по иску транспортного прокурора обязал ответчика КГУП «Хабаровские авиалинии» устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.

Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что хабаровский аэропорт улучшил условия для пассажиров-инвалидов. В нём начали активно пользоваться специальной машиной, призванной помочь людям с ограниченными возможностями, для которых традиционный подъём на воздушное судно был невозможен.

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