Аэропорт в Николаевске-на-Амуре станет доступнее для инвалидов

Источник: РИА "Новости"

Люди с ограниченными возможностями здоровья в скором времени смогут воспользоваться Николаевским-на-Амуре аэропортом. На исправлении выявленных нарушений настоял транспортный прокурор, обратившись в суд.

Правоохранитель проверил доступность аэропорта для маломобильных групп населения. Оказалось, что в аэровокзале нет технических средств для вызова работников в местах прибытия пассажиров. Также ограничена транспортировка индивидуальных средств передвижения, сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Николаевский-на-Амуре городской суд Хабаровского края по иску транспортного прокурора обязал ответчика КГУП «Хабаровские авиалинии» устранить выявленные нарушения в течение шести месяцев с момента вступления решения в законную силу.