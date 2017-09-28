Аэропорт в Николаевске-на-Амуре станет доступнее для инвалидов
Преобразования стали возможны после вмешательства прокуратуры.
Преобразования стали возможны после вмешательства прокуратуры.
Люди с ограниченными возможностями здоровья в скором времени смогут воспользоваться
Правоохранитель проверил доступность аэропорта для маломобильных групп населения. Оказалось, что в аэровокзале нет технических средств для вызова работников в местах прибытия пассажиров. Также ограничена транспортировка индивидуальных средств передвижения, сообщает
Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что хабаровский аэропорт улучшил условия для