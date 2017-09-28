Ремонт заброшенного виадука на Взлетке обсудят на слушаниях

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска объявила публичные слушания по поводу ремонта заброшенного виадука на ул. Молокова. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации. Обсуждение пройдет «в целях ремонта моста» и намечено на 31 октября.

Ранее прокуратура неоднократно требовала от чиновников оформить мост в муниципальную собственность как бесхозный объект. Однако в администрации заявляли, что смена статуса виадука нецелесообразна, поскольку он построен с нарушениями правил и норм. В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону прокуратуры.

Согласно вердикту, в сентябре объект должны взять на баланс и поставить на кадровый учет. При этом официальное оформление документов завершится лишь через год, отмечали чиновники.