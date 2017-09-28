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06:11 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Ремонт заброшенного виадука на Взлетке обсудят на слушаниях

Ранее прокуратура требовала перевести мост в муниципальную собственность.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэрия Красноярска объявила публичные слушания по поводу ремонта заброшенного виадука на ул. Молокова. Соответствующий документ опубликован на сайте администрации. Обсуждение пройдет «в целях ремонта моста» и намечено на 31 октября.

Ранее прокуратура неоднократно требовала от чиновников оформить мост в муниципальную собственность как бесхозный объект. Однако в администрации заявляли, что смена статуса виадука нецелесообразна, поскольку он построен с нарушениями правил и норм. В итоге дело дошло до суда, который встал на сторону прокуратуры.

Согласно вердикту, в сентябре объект должны взять на баланс и поставить на кадровый учет. При этом официальное оформление документов завершится лишь через год, отмечали чиновники.

Ранее в администрации неоднократно подчеркивали, что аварийный мост будет демонтирован. Снести виадук планировалось во время капитального ремонта ул. Молокова.

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