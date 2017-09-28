Туберкулез в Хабаровском крае надо лечить насильно, а больных наказывать — Ирина Штепа

Хабаровск, 28 сентября, AmurMedia.

С таким социально опасным заболеванием как туберкулез, в Хабаровском крае нужно бороться жесткими способами. Диспансеры должны быть оборудованы палатами особого режима, а граждан, которые заразились, надо отправлять на принудительное лечение или привлекать к ответственности, если они уклоняются от медицинской помощи. Такое предложение озвучила депутат Законодательной Думы региона Ирина Штепа, выступая в «белом доме», сообщает корр. ИА AmurMedia.

В правительстве Хабаровского края 28 сентября состоялось расширенное заседание. Одним из вопросов на повестке дня стала организация оказания медицинской помощи больным с социально значимыми заболеваниями в регионе. Среди диагнозов, которые сегодня представляют значительную опасность для общества, фигурирует туберкулез. Председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению Ирина Штепа, выступая перед чиновниками, отметила, что региональный парламент настаивает на ужесточении мер профилактики и лечения этого заболевания.

«Законодательной Думой направлено обращение в правительство Российской Федерации по вопросу принудительной госпитализации и лечения больных заразной формой туберкулеза. Эту же проблему мы озвучили на недавно прошедшей конференции уполномоченных по правам человека, и надеемся на их поддержку тоже. В настоящее время в Госдуме рассматривается внесение изменений в федеральный закон о предупреждении и распространении туберкулеза в России. Сформулированные нами поправки будут внесены депутатами Госдумы от Хабаровского края. Это создание в медицинских противотуберкулезных диспансерах отделений или палат с особым режимом пребывания, и об установлении административной ответственности за нарушение больными туберкулезом обязанностей, установленных федеральным законом», — озвучила Ирина Штепа на расширенном заседании правительства Хабаровского края.

Такой серьезный, если не сказать жесткий, подход к профилактике туберкулеза депутат Закдумы объяснила возрастающей социальной опасностью этого заболевания. Штепа обратила внимание чиновников на риски распространения опасного диагноза среди подрастающего поколения, в особенности тех, что воспитываются в неблагополучной среде.

«Актуальность этой проблемы обусловлена ростом заболеваний среди детей. В основном это асоциальные семьи, в которых взрослые больные игнорируют лечение», — заявила председатель постоянного комитета Законодательной Думы Хабаровского края по социальной защите населения и здравоохранению.

Кроме того, Ирина Штепа озвучила еще одну проблему, которая фигурирует в современном обществе. Применительно не только к Хабаровскому краю, но и ко всей стране в целом, по ее мнению, можно сказать, что распространение туберкулеза связано и с общим уровнем ответственности граждан.

«Вместе с тем, обсуждая тему, считаю правильным обратить внимание и на другую сторону вопроса. Здравоохранение, конечно, важный, но далеко не единственный инструмент влияния на здоровье человека. В нашем обществе не сформировано понимание того, что человек в первую очередь сам несет ответственность за свое здоровье. Пока подавляющее большинство перекладывает ответственность на плечи государства, медицины, школы — кого угодно, но только не на себя», — резюмировала она.